14enne sviene a scuola e le scoprono un tumore Dramma di Giulia | morta in 5 giorni

Sviene a scuola e scoprono che ha un tumore! 14enne muore nel giro di 5 giorni : Giulia Cadonà non ce l’ha fatta. È morta all’età di quattordici anni la ragazza di Oderzo (Treviso) che la settimana scorsa si era sentita male in classe. Giulia, che era da poco tornata dalla gita scolastica con i suoi compagni in Sardegna, era svenuta improvvisamente mercoledì mentre stava seguendo le lezioni alla scuola media Steiner-Waldorf “Michael” di Treviso, dove frequentava il terzo anno. La chiamata ai soccorsi era stata immediata e, ...