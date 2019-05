Vivere la Sicilia tra design | cultura e shopping

gqitalia

(Di martedì 28 maggio 2019) Quando si tratta di scegliere la meta ideale per una vacanza – lo sappiamo bene – partiamo solitamente alla ricerca di una destinazione in grado di coniugare storia,, enogastronomia, natura e bellezze del territorio. Ma a quanto pare sempre più spesso si aggiunge alla lista un'altra voce tutt'altro che marginale: la possibilità di trovare in loco occasioni interessanti per un po' di sano, spensierato. Ed è proprio per questo cheOutlet Village, struttura di Arcus Real Estate in quel di Agira, in provincia di Enna, ha deciso di inaugurare una strettissima collaborazione con polili ed enti locali limitrofi, con l'obiettivo di migliorare ulteriormente il circuito turistico della zona. Partendo dalla propria proposta ovviamente incentrata sulloper arrivare fino alle più note tradizioni del ...

Livio_Sicily : RT @EtnaLive: Vivere il vulcano. ?? Ecco i suoi paesaggi mozzafiato . ??@giancarlotine ??Mount Etna . . ??Seguici su @etnalive e tagga le tue f… - JacopoKNatale : RT @EtnaLive: Vivere il vulcano. ?? Ecco i suoi paesaggi mozzafiato . ??@giancarlotine ??Mount Etna . . ??Seguici su @etnalive e tagga le tue f… - ZeniaConfusa : RT @EtnaLive: Vivere il vulcano. ?? Ecco i suoi paesaggi mozzafiato . ??@giancarlotine ??Mount Etna . . ??Seguici su @etnalive e tagga le tue f… -