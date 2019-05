Venezia | preside di un liceo si suicida Era in programma uno sciopero contro di lui

ilfattoquotidiano

(Di martedì 28 maggio 2019) Parlava sei lingue, era istruttore di vela e sub, aveva girato il mondo. Vittore Pecchini, 57 anni,delMarco Polo die del polo tecnico professionale, si è tolto la vita al Lido. Un epilogo che fa molto discutere in città, anche perché da settimane erano in corso contestazioni nei confronti dell’insegnante, che avrebbero dovuto sfociare in uno. Ma la famiglia del professor Pecchini non crede che possa essersito. Il docente è stato soccorso all’interno del suo camper parcheggiato in una strada pubblica sull’isola. A dare l’allarme è stata la compagna. L’annuncio della morte è stato dato dal vicePaolo Favorido, con un comunicato. Pecchini, originario della provincia di Reggio Emilia e laureato in filosofia, eradel Marco Polo da inizio anno e da quattro guidava gli istituti Fermi, Corner, Cini e Venier. ...

