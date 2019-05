Roland Garros – Simona Halep batte Ajla Tomljanovic | la campionessa in carica lascia un

sportfair

(Di martedì 28 maggio 2019)accede ai trentaduesimi di finale del: la tennista romena supera in 3 set l’australianaLaindelfa finalmente il suo esordio.scende in campo sulla terra rossa di Parigi e lo fa con un successo. La tennista romena, numero 3 al mondo, supera in 1 ora e 37 minuti l’australiana, numero 47 del ranking mondiale femminile.vince facilmente il primo set 6-2, ma perde l secondo 3-6. Decisivo il terzo periodo di gioco nel quale lamostra i muscoli e rifila un netto 6-1 all’avversaria.L'articolo: lainun set per strada ma approda ai 32esimi SPORTFAIR.

