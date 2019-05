Palermo rimarrà in B | “sistema” Calcio salva la faccia E il club e la Città dovrà dire

ilfogliettone

(Di martedì 28 maggio 2019) A leggere i commenti di giornalisti,ttori sportivi, avvocati, ‘esperti’ del mondo delche gravitano intorno al Coni e alla Lega e che partecipano alle trasmissioni sportive la sentenza delsembra già scritta. Comunque vada è una storia iniziata male e che finirà peggio, dove a farne le spese saranno la giustizia con la ‘G’ maiuscola e ladima almeno il ‘sistema’è salvo e di riflesso indica alla nuova proprietà delrosanero chi comanda e quindi Albanese, Tuttolomondo e gli altri dovranno anche ringraziare.Il verdetto, così come è stato preannunciato da qualche ben informato legato al ‘sistema’, sembra già emesso: ilsarà condannato a dei punti di penalizzazione da scontare nel campionato attuale che lo retrocedono in classifica per quello che basta da non far ripetere i play off ma che fa rimanere in serie B la squadra. Così è ...

dav_ucci : RT @emilianogriff78: Alla prof di Palermo verrà cancellata la sanzione sia dal punto di vista economico che da quello deontologico. L'atto… - AMAP_Palermo : #amapinforma: oggi lunedì 27 maggio lo sportello utenza sito nel comune di Corleone in via Firmaturi (c/o Complesso… - DDellerba : RT @emilianogriff78: Alla prof di Palermo verrà cancellata la sanzione sia dal punto di vista economico che da quello deontologico. L'atto… -