Palermo | presentato il ' Mosaico della Pace'

Palermo - presentato Delio Rossi : “Al Palermo non posso dire di no” : Delio Rossi ritorna sulla panchina del Palermo. Dopo l’esonero di ieri di Stellone, la società rosanero ha puntato sull’esperto allenatore, presentato quest’oggi. Ecco le parole in conferenza stampa. “Se avessi ragionato razionalmente avrei dovuto rifiutare, ma al Palermo non posso dire di no, ho un debito di riconoscenza verso questo ambiente. In questo momento ho bisogno piu’ di uomini che di giocatori, non ...