Lo sciame di satelliti del progetto Starlink di Elon Musk preoccupa gli scienziati | ecco

(Di martedì 28 maggio 2019) Colvuol rendere disponibile internet a banda larga in ogni angolo della Terra, ma per farlo dovrà inviare ben 12milanell'orbita bassa terrestre. Per glie gli astrofili questo immensodi oggetti potrebbe rappresentare un grosso problema:perché.

