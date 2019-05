Koei Tecmo annuncia Atelier Ryza per PC | PlayStation 4 e Nintendo Switch

eurogamer

(Di martedì 28 maggio 2019)e Gust hannoto, attraverso l'apertura di un sito web, il nuovo capitolo della serie. Si tratta di: The Queen of Eternal Darkness and Secret Hideout, in arrivo per ora in Giappone quest'autunno.Per l'occasione sono stati condivisi alcuni dettagli riguardanti il titolo. Il personaggio principale si chiamerà Reisalin Stout, conosciuta come. Secondo quanto riportato da Gematsu la protagonista viene descritta come una "ragazza normale senza particolari doti speciali. E' spericolata e spesso si comporta da maschiaccio ha un forte senso della giustizia e non cambia facilmente idea quando pensa di avere ragione. Un particolare "incontro" sconvolgerà la sua vita quotidiana".Il sito svela inoltre che nel gioco vi sarà un nuovo sistema di creazione che però deve essere ancora mostrato. Il gioco avrà una versione fisica e digitale sia per...

cyberanimax : - GameIndustry_IT : Annunciato Atelier Ryza per PS4, Switch e PC - AkibaGamers : Un secondo, bellissimo trailer dell'spansione A.O.T. 2: Final Battle arriva oggi sui nostri schermi grazie a KOEI T… -