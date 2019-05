Il piano di Salvini da 50 miliardi | Flat tax e pace fiscale | stop a Iva e a bonus Renzi

Flat tax - Salvini : pronto piano da 30 miliardi su famiglie e imprese fino a 50mila euro : L'annunciata lettera dell'Unione europea sul debito italiano, con le conseguenti tensioni sui mercati e sullo spread, alimenta le polemiche a distanza tra Roma e Bruxelles. la Lega è pronta a portare in Consiglio dei ministri e in Parlamento per una «riduzione fiscale, la tassa piatta sui redditi delle imprese e sui redditi delle famiglie fino a 50mila euro»...

Otto e mezzo - Giannini critica la libreria di Salvini. Gruber : "piano - ci sono anche io" : Chissà se si trovava lì per caso, o se magari alla base ci fosse una precisa strategia comunicativa. Nell’ormai celebre libreria di Matteo Salvini, messa in mostra nella notte del trionfo elettorale della Lega alle europee, c’era anche un libro della nemica-amatissima Lilli Gruber. Nascosto, di sicuro meno visibile del tapiro, delle immagini del Milan o del cappellino di Trump, ma comunque funzionale alla narrazione di questi giorni.La prova ...

Europee - Giorgia Meloni svela il piano dopo il voto : cancella Berlusconi - l'offerta a Salvini : "Gli italiani hanno chiesto un governo senza i 5 stelle, un governo che non litighi su tutto e che possa fare una serie di cose che con i 5 stelle sono molto difficili da realizzare", dice Giorgia Meloni incontrando i giornalisti dopo l'ottimo risultato elettorale raggiunto da Fratelli d'Italia: "Po

Altro che porti chiusi e multe a chi soccorre : il piano di Salvini è contro il diritto e i diritti : Le politiche del ministero dell'Interno, parlando di porti chiusi e di multe alle Ong che soccorrono i migranti in mare, non solo si scontrano con una morale che antepone la dignità umana alla normativa che regola l'immigrazione, ma in alcuni punti cozzano anche con il quadro giuridico sovranazionale. Vediamo perché.Continua a leggere

Decreto sicurezza bis - confisca delle navi e sanzioni : ecco il nuovo piano anti Ong di Matteo Salvini : confisca della nave in caso di sbarchi di migranti ripetuti con la stessa nave o se il numero degli stranieri sbarcati è superiore a 100 e multe fino a 50mila euro. È quanto prevede l'ultima bozza del Decreto sicurezza bis. Insomma, dopo lo schiaffo ricevuto in diretta tv sul caso della Sea Watch, M

Rai - Geppi Cucciari sfotte Matteo Salvini alla presentazione del piano : nuova bufera politica : Fabrizio Salini, dg della Rai, presenta il piano Rai e sceglie la comica Geppi Cucciari come conduttrice dell'evento. Fin qui nulla di male, ma è successo "un incidente", voluto o non voluto che sia. L'amministratore delegato ha illustrato il piano industriale - si legge sul sito Dagospia - ai dipen

Napoli - Salvini invoca un piano contro le mafie. Ma qui è saltata ogni logica criminale : “Un piano di unità nazionale contro le mafie”. E’ l’annuncio solenne e definitivo del ministro dell’Interno Matteo Salvini nel corso del Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica di giovedì scorso in Prefettura a Napoli. Il capo del Viminale, che non è un interlocutore efficace e tecnicamente all’altezza nella lotta alle mafie, tra un sorvolo su aereo di Stato, un comizio travestito da appuntamento istituzionale ...

Salvini : piano unità nazionale antimafie : 23.28 "Proporrò in CdM un piano di unità nazionale per fronteggiare la camorra, la mafia e la 'ndrangheta". Lo ha annunciato Salvini,al termine del Comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica che si è tenuto a Napoli. "Ma bisogna lavorare tutti insieme, maggioranza e opposizione", ha aggiunto il ministro. "C'è una infiltrazione delle mafie nel tessuto economico, culturale, in ambito scolastico che merita un momento di unità nazionale". ...

Non c’è un piano B e l’opposizione non esiste : ci tocca ancora il teatrino Di Maio – Salvini : Luigi Di Maio e Matteo Salvini sono contemporaneamente maggioranza e opposizione, alleati e nemici, forze di governo e di protesta. Litigano davvero, fingono di farlo, fanno pace o abbozzano: una commedia che ci toccherà sopportare ancora a lungo, perché nessuno ha idea di cosa potrebbe accadere se l'alleanza saltasse. Perché qualunque cosa vi dicano, non credeteci: nessuno ha un piano B, ma proprio nessuno.Continua a leggere

Luigi Di Maio - il piano kamikaze per evitare Salvini fino al voto : così saltano tutti i Cdm : Quel che c'è di vero nell'ultimo attacco di Luigi Di Maio a Matteo Salvini è che da giorni i vertici del governo non si riuniscono, né sembra ci sia alcuna intenzione da parte sia della Lega sia del M5s di rivedersi a breve. Salvini non avrebbe alcuna voglia di ritrovarsi nella stessa stanza con Di

Un nuovo striscione per Salvini a Firenze : "Portatela lunga la scala - sto al quinto piano" : “Portatela lunga la scala, sto al quinto piano”. Recita così il nuovo striscione apparso in prossimità di un comizio del leader della Lega Matteo Salvini. Questa volta accade a Firenze, in zona Santa Croce, vicino a Piazza Strozzi dove il leader del Carroccio terrà un comizio domenica.È chiaro il riferimento dello striscione apparso nel centro del capoluogo toscano: la vicenda di Brembate, dove il 13 ...