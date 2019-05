Giorgia Meloni fissa il prossimo obiettivo per cancellare Silvio Berlusconi | Dove

Europee - Giorgia Meloni svela il piano dopo il voto : cancella Berlusconi - l'offerta a Salvini : "Gli italiani hanno chiesto un governo senza i 5 stelle, un governo che non litighi su tutto e che possa fare una serie di cose che con i 5 stelle sono molto difficili da realizzare", dice Giorgia Meloni incontrando i giornalisti dopo l'ottimo risultato elettorale raggiunto da Fratelli d'Italia: "Po

Elezioni Europee - Giorgia Meloni manda un pizzino a Matteo Salvini : "Noi al governo con la Lega" : Esulta Giorgia Meloni dopo il risultato ottenuto da Fratelli d'Italia alle Elezioni Europee: "il secondo per crescita dopo quello della Lega di Matteo Salvini. Siamo cresciuti del 50% rispetto alle Politiche, un dato tutt'altro che scontato, perché si pensava che la crescita della Lega ci avrebbe fa

Silvio Berlusconi - il suo destino nelle mani di Giorgia Meloni : perché spera nel flop di FdI : Si gioca molto, Silvio Berlusconi, a queste elezioni Europee. In particolare sono tre le cifre da cui dipende il suo futuro politico. Ovviamente la prima è quella che prenderà Forza Italia alle urne; dunque quella che raccoglierà la Lega di Matteo Salvini; infine la somma di Lega e Fratelli d'Italia

Giorgia Meloni frega il silenzio elettorale : "Per chi votiamo - oggi?" : Come aggirare il silenzio elettorale? Giorgia Meloni sfrutta.... i Meloni. Di buon mattino, nel giorno del voto per le elezioni Europee, la leader di Fratelli d'Italia posta su Twitter il video che potete vedere qui sotto. "Siamo in silenzio elettorale, quindi non si può dire per chi votare. Ma...",

Giorgia Meloni - la pesantissima indiscrezione su Berlusconi : "Perché sono nervosi in Forza Italia" : A poche ore dal voto per le elezioni Europee, Giorgia Meloni suona la carica in un'intervista concessa al Fatto Quotidiano. "In genere sono catastrofista, stavolta sono molto molto molto ottimista", premette la leader di Fratelli d'Italia parlando dell'esito del voto. Di cifre non vuole parlare "per

Elezioni Europee - Giorgia Meloni e la sfida di Fratelli d’Italia a #CorriereLive Diretta : Che succederà dopo il voto? La leader del partito di centrodestra e le ipotesi di un cambio di governo

Matteo Salvini e Giorgia Meloni - la voce da Forza Italia : "Lui perde voti - lei un partitino. Cosa faranno" : Basta aspettare il 27 maggio, e Matteo Salvini e Giorgia Meloni torneranno a più miti consigli. Ne è convinto Antonio Tajani, presidente del Parlamento europeo, vicepresidente di Forza Italia e candidato capolista alle Europee, che sul Giornale dà la sua lettura della presunta crisi di consenso del

Silvio Berlusconi - coltellata a Giorgia Meloni da Bruno Vespa : "Non votatela - cosa rischia l'Italia" : Silvio Berlusconi attacca in diretta da Bruno Vespa a Porta a porta su Raiuno l'alleata Giorgia Meloni: "Vuole mettere in risalto il suo partito perché teme di non poter arrivare il 4 per cento. Mi ha sorpreso questo atteggiamento della Meloni che si spiega solo con una grande paura, perché sa bene

Giorgia Meloni - la chiamata alle armi : spunta Giorgio Almirante. "L'Europa o va a destra o..." : "La destra o è coraggio o non è, è libertà o non è, è Nazione o non è". Giorgia Meloni, a pochi giorni dalle elezioni europee, lancia sul suo profilo Twitter un video di Giorgio Almirante per incitare gli italiani ad andare a votare il prossimo 26 maggio e a votare per Fratelli d'Italia: "Così vi di

Giorgia Meloni si confessa a Libero - un tenerissimo lato privato : "Quanto amo i miei gatti" : Giorgia Meloni, tosta come una roccia, schiettezza da vendere, combattiva e molto più arguta di quanto qualcuno vorrebbe farla sembrare, cresce sia nei sondaggi, sia nella sua consapevolezza di poter presto giocare un ruolo da protagonista. E il fatto è che forse ora cominciano a pensarlo anche gli

Il M5S pubblica le otto 'colpe' politiche di Giorgia Meloni : 'Chieda scusa agli italiani' : Le elezioni europee siano sempre più vicine. Si tratterà di una tornata elettorale che rappresenterà un passaggio cruciale per il futuro del Governo. All'indomani dei risultati probabilmente si conoscerà come si evolverà il futuro di un esecutivo che si regge su un "contratto" fra due forze particolarmente eterogenee. In molti ritengono che, nel prossimo futuro, la Lega tornerà a legarsi con Fratelli d'Italia, un partito ad essa molto più ...

Elemosiniere del Papa - Giorgia Meloni attacca ad Agorà : "Altro che abusivi - dove avrei voluto vederlo" : "Non giudico le scelte di Matteo Salvini". Ospite di Agorà su Raitre, Giorgia Meloni commenta così il caso del rosario che il capo della Lega porta con sé e che ha esibito dal palco di piazza Duomo, sabato scorso. "È bene che si tenga il Papa fuori dalla politica - specifica la leader di Fratelli d'

Giorgia Meloni - ritorno di fiamma degli ex An : chi bussa alla sua porta ora. C'è odore di Gianfranco Fini : Dove c'è una fiamma - per gli ex An e non solo - «c'è casa». A maggior ragione se rappresenta, proprio in questo frangente, anche il "voto utile" per chi non ha intenzione di salire sul Carroccio nazionale ma reputa Matteo Salvini l'alleato naturale da convincere per portare il destra-centro al gove

Meloni : "Guerra agli scafisti"Salvini - stai attento a Giorgia... : Le più grandi sconfitte elettorali che si ricordano spesso avvengono perché si commettono errori di sottovalutazione dell'avversario, magari perché troppo sicuri della propria forza. A questo proposito molto sono le occasioni che si possono citare in questi ultimi tre anni Segui su affaritaliani.it