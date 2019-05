Samsung aggiorna le Cuffie Galaxy Buds migliorando la stabilità del Bluetooth : Le cuffie wireless Samsung Galaxy Buds ricevono un nuovo aggiornamento che porta miglioramenti alla stabilità della connessione Bluetooth e non solo: ecco novità e dettagli. L'articolo Samsung aggiorna le cuffie Galaxy Buds migliorando la stabilità del Bluetooth proviene da TuttoAndroid.

Il Bluetooth su Android Q vi farà trovare gli accessori persi e mostrerà l’autonomia di case e Cuffie : Google annuncia due nuove funzioni per Android Q: Find My accessories e un nuovo look per le impostazioni Bluetooth. L'articolo Il Bluetooth su Android Q vi farà trovare gli accessori persi e mostrerà l’autonomia di case e cuffie proviene da TuttoAndroid.

Super offerta Cuffie Bluetooth Tribit XFree Tune con Sconto 50% ! : Non lo conoscete il marchio cinese Tribit ? Allora non sapete che cosa vi perdete ! Se siete amanti della musica e amate ascoltarla in alta fedeltà con dei bassi profondi e penetranti allora iniziate a prendere il marchio Tribit.

Cuffie Bluetooth wireless : le migliori da comprare : Le Cuffie Bluetooth wireless sono oramai l’oggetto del desiderio di tutti coloro che amano camminare o fare sport senza avere troppi fili sparsi addosso, ma non solo. Ci troviamo in un periodo storico in cui il leggi di più...

Bastano meno di 20 euro per le Cuffie true wireless QCY T1C - con Bluetooth 5.0 e grande autonomia : Impazza la mania delle cuffie true wireless. Oggi vi Bastano meno di 20 euro per acquistare le QCY T1C, con Bluetooth 5.0 e 20 ore di autonomia. L'articolo Bastano meno di 20 euro per le cuffie true wireless QCY T1C, con Bluetooth 5.0 e grande autonomia proviene da TuttoAndroid.

Huawei presenta le sue nuove Cuffie Bluetooth “FreeBuds Lite” - con design in-ear : Huawei, leader mondiale nell’industria tecnologica, presenta Huawei FreeBuds Lite, le nuove cuffie bluetooth con design in-ear: ergonomiche, leggere, facili da utilizzare, grazie alla connessione bluetooth® 4.2 veloce e stabile entro 10 metri, consentono anche di ascoltare musica e effettuare chiamate senza avere lo smartphone a portata di mano. Dotate di un sistema di noise cancelling avanzato, grazie ai doppi microfoni montati su ciascun ...

