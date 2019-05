198X è un' epopea arcade che unisce 5 generi e ha una data di uscita

eurogamer

(Di martedì 28 maggio 2019) Grazie alla segnalazione di Gemastu, apprendiamo che Hi-Bit Studios pubblicherà, definito come un'"", per PlayStation 4 e PC il 20 giugno. In seguito sono previste anche le versioni Xbox One e Switch, in arrivo "presto", come annunciato dallo sviluppatore.Ecco una panoramica del gioco, tramite il sito ufficiale:"è un'. Una storia di formazione raccontata attraverso più giochi e, mondi e personaggi. Prova il brivido di sparare, guidare, saltare, combattere in un gioco di ruolo, combinato con uno storytelling emotivo e cinematografico. Questa è una lettera d'amore all'età d'oro dei giochi- ma con uno scopo che non è mai stato possibile negli anni '80".Leggi altro...