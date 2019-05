Uccide il fratello nel napoletano | arrestato

Nel Napoletano Uccide il fratello con cinque coltellate al termine di una violenta lite : cinque coltellate al torace. Così un uomo di 45 anni ha ucciso il fratello maggiore, di 49 anni. La tragedia nella notte a Marano, in provincia di Napoli. Il fatto è accaduto in via Sconditi. I carabinieri sono intervenuti dopo essere stati allertati dalla moglie della vittima ed hanno arrestato l’uomo che non si era allontanato dall’omicidio. ...