Traffico Roma del 27-05-2019 ore 17 | 00

romadailynews

(Di lunedì 27 maggio 2019) VIABILITÀLUNEDÌ 28 MAGGIOORE 16:50 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DICAPITALE E DELL’ACI… BUON POMERIGGIO DALLA REDAZIONE. SUL GRANDE RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA ESTERNA DA VIA OSTIENSE ALLA DIRAMAZIONESUD, MENTRE IN INTERNA LA CIRCOLAZIONE È SOSTENUTA TRA SALARIA E PRENESTINA.INTENSO SUL TRATTO URBANO DELLA-TERAMO DA TOGLIATTI FINO ALL’INGRESSO DEL GRA. SI RALLENTA SU VIA DEL FORO ITALICO DALLA FARNESINA ALLA SALARIA VERSO SAN GIOVANNI, E PROSEGUENDO VERSO LA STESSA DIREZIONE, SULLA TANGENZIALE EST DA VIA TIBURTINA A VIALE CASTRENSE. IN ZONA SANT’ALESSANDRO, MOMENTANEAMENTE CHIUSA PER UN GRAVE INCIDENTE VIA RINALDO D’AQUINO IN DIREZIONE DEL GRA E CODE SU VIA NOMENTANA TRA IL GRA E VIA PALOMBARESE IN TUTT’E DUE I SENSI DI MARCIA. POSSIBILI DISAGI, PER LA STESSA CAUSA, SU VIA LA SPEZIA E SUL ...

patriziarutigl1 : RT @PLRomaCapitale: #Roma: Via della Storta altezza Civico 808 strada chiusa al #traffico causa #incidente veicolo ribaltato - GHERARDIMAURO1 : RT @PLRomaCapitale: #Roma: Via della Storta altezza Civico 808 strada chiusa al #traffico causa #incidente veicolo ribaltato - PLRomaCapitale : #traffico #Roma - Via Vincenzo Bonifati altezza Casello possibili difficoltà di circolazione causa #incidente veicolo ribaltato -