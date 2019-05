wired

(Di lunedì 27 maggio 2019) Due protagonisti delle cronache recenti trovano un punto d’incontro inaspettato con laspeciale e un po’ pacchiana didedicata aofcon la scocca dello smartphone pieghevole che è stata modificata e decorata ad hoc per riprendere lo stile e offrire rimandi alla popolare serie. Risuona ancora l’eco dell’ultima puntata di Trono di Spade che ha diviso gli animi (qui i migliori meme a proposito) proponendosi già come in testa allo Zeitgeist di Google di fine 2019. Al contempo, ha fatto molto discutere, presentato in pompa magna come primo smartphone dotato di schermo pieghevole a uscire sui grandi mercati (non è stato il primo assoluto, vale la pena di ricordarlo) salvo poi rimandare per ora senza ancora data ufficiale la propria uscita a seguito di una serie di problemi strutturali emersi durante le prime ...

MilanoCitExpo : Sì, esiste il Samsung Galaxy Fold in versione Game of Thrones (da 7000 euro) #DipartimentoInnovazioneTecnologia… - EveryoneLeftYou : Poi se n'è uscito con 'la huawei come azienda esiste da prima della samsung' Fondazione samsung: anni 30 Fondazione… - OloturiaVolante : @esodado @paolo_gibilisco @rekotc @Krakart @EuroMasochismo Il GPS in Cina già non esiste: serve aggiungerlo manualm… -