Salvini | orgoglioso per voto romani | da Raggi si aspettano di più

Renzi : “Tempo di Salvini agli sgoccioli. Alleanza M5s e Pd? Orgoglioso di averla fatta saltare un anno fa” : “Il tempo di Salvini è agli sgoccioli. Se salta il governo, meglio andare al voto, concordo con Zingaretti“. Sono le parole di Matteo Renzi, che ha dato il via all’assemblea nazionale dei “Millennials” a Roma. “L’Alleanza tra Pd e M5s? Rivendico con forza l’aver detto no, ne sono Orgoglioso”. L'articolo Renzi: “Tempo di Salvini agli sgoccioli. Alleanza M5s e Pd? Orgoglioso di ...

Tangenti - Fontana : “Non dico nulla. Io parte offesa”. Salvini : “Orgoglioso di lui. E grazie a forze dell’ordine per l’inchiesta” : “Non dico nulla, ho letto che io sono parte offesa. Quindi per rispetto della magistratura le cose che dovrò dire le dirò a loro”. Sono queste le parole con cui il governatore della Regione Lombardia, Attilio Fontana, commenta l’inchiesta della Direzione distrettuale antimafia che ha portato all’arresto di 43 tra politici, amministratori pubblici e imprenditori di Lombardia e Piemonte. Tra gli arrestati c’è anche il ...

Sicilia - Salvini a Toninelli : “Non è possibile - stesse strade da 70 anni”. Su migranti : “Io processato? Ne sarò orgoglioso” : Monito del ministro dell’Interno, Matteo Salvini, al titolare del dicastero delle Infrastrutture, Danilo Toninelli, durante il suo comizio elettorale a Gela per per sostenere il candidato sindaco della Lega, Giuseppe Spata. “All’amico e collega ministro Toninelli – afferma Salvini – dico rispettosamente e nell’orecchio che non è possibile che ci siano strade in Sicilia che sono le stesse da 70 anni. Devi avere ...

25 aprile : Salvini - 'orgoglioso di avere passato questo giorno nel cuore della Sicilia' : Corleone (Palermo), 25 apr. (AdnKronos) - "Son orgoglioso di avere passato questo 25 aprile nel cuore della Sicilia". Con queste parole il vicepremier Matteo Salvini ha lasciato il commissariato di Corleone prima di raggiungere Monreale, sempre nel palermitano, dove oggi pomeriggio terrà un comizio.

Salvini a muso duro contro la Fornero : 'Sono orgoglioso di essere diverso da lei' (VIDEO) : Il nome di Elsa Fornero, nella storia della politica italiana, corrisponde inevitabilmente alla fase in cui a Palazzo Chigi si insediò il governo tecnico di Mario Monti. Una pagina che in molti, tra cui la Lega e Matteo Salvini, demonizzano. Una fase in cui si vararono delle leggi come quella sulla pensioni che porta proprio il nome dalla Fornero che sono viste come il fumo negli occhi da diversi partiti. Non a caso rappresenta uno dei ...

Congresso famiglie - Salvini a Di Maio : «Sfigato chi parla di mamma e papà? Sono orgoglioso di esserlo». Conte : «Studi prima di parlare» : Il meeting scaligero spacca il governo, il leader leghista attacca media e femministe: «Non Sono qui per togliere diritti ma dico no a utero in affitto e adozioni gay». La replica di Palazzo Chigi sulle adozioni veloci: «Si rimbocchi le maniche e lavori»

