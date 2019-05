Ricerca | il Cnr | 416 assunzioni a tempo indeterminato

meteoweb.eu

(Di lunedì 27 maggio 2019) “Deliberata dal Cda del Consiglio nazionale delle ricerche (Cnr) l’assunzione adi 416 unità di personale, tratori e tecnologi“. Ad annunciarlo il presidente Cnr Massimo Inguscio. Sono 190 itori precari che vengono stabilizzati assieme a ulteriori 190da concorsi liberi, come previsto dalla legge. Il tutto attraverso concorsi meritocratici banditi in funzione delle 25 aree strategiche multidisciplinari del Cnr, precisa una nota. A questo si accompagna l’assunzione di 18 tecnologi precari, con ulteriore selezione di altre 18 unità di personale con professionalità orientata al supporto allae alle infrastrutture. Sono previste inoltre progressioni, per oltre 100 posizioni, per l’accesso al primo e secondo livello del profilo ditore. Si prevede infine un rafforzamento della componente ...

