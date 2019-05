Opta – Koulibaly | Mertens e Fabian Ruiz nella la Top 11 della Serie A

ilnapolista

(Di lunedì 27 maggio 2019) Handanovic; Cancelo,, Acerbi, Kolarov; Gomez, Pjanic,, Zapata, Ilicic Questa la top 11 dei calciatori per questa stagione diA elaborato secondo i dati statistici di. 3 gli azzurri presenti, oltre a, che ha vinto il premio come miglior difensore del campionato, ci sono anche, che ha saputo riconquistare un posto in squadra a suon di reti, e soprattuttoche si dimostra il miglior acquistostagione del Napoli. Tripletta anche per l’Atalanta che ha in squadra Ilicic, Zapata e Gomez, solo doppietta per la Juve invece dove il grande assente è proprio Cristiano Ronaldo autore di una delle peggiori stagione degli ultimi 10 anni 11 – Here is theA 2018/19 best XI based ondata. Stars. #PaoloBestXI #A pic.twitter.com/v2WeR17AY8 —Paolo (@Paolo) 27 maggio 2019 L'articolo...

