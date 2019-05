Make up acqua e sapone | la spesa folle di Gwyneth Paltrow

dilei

(Di lunedì 27 maggio 2019) L’ultima follia beauty di? Unupcostato mille dollari. Unadecisamente elevata per un trucco fatta dalla star in occasione del Met Gala. L’attrice ha calcato il red carpet più stravagante dell’anno sfoggiando un abito giallo limone in chiffon firmato Chloé e unup molto semplice…o almeno così sembrava. Labbra nude, base perfetta, eyeliner e mascara: il truccoè costato alla 46enne la bellezza di 1000 dollari. A svelare la cifraè stata la stessa, che poco prima di partecipare al Met Gala ha svelato la sua routine per prepararsi all’evento. Sul blog di lifestyle Goop, la diva di Hollywood, ormai divenuta guru in materia di bellezza, ha raccontato di essersi coccolata la sera precedente al red carpet con un bagno utilizzando The Martini Emotional Detox Bath Soak, prodotto che si ...

