L' omaggio di Brusco a Daniele de Rossi | Tu sei il fratello che più m' ha dato

(Di lunedì 27 maggio 2019) Calcio e musica sono due forme d'arte, ognuna a suo modo naturalmente, che vanno perfettamente d'accordo e quando si incontrano danno vita ad esplosioni di emozioni difficilmente paragonabili. Giovanni Miraldi, in arte, questo lo sa bene, il suo reggae rappato “Ancora e Ancora”, che celebrava la Roma scudettata del 2001, è ancora oggi un cimelio che tutti i tifosi giallomantengono nel cuore come uno degli inni dell'ultima notte durante la quale hanno potuto guardare tutto il resto dell'Italia calcistica dall'alto.Deè l'unico calciatore di quella Roma a non essere mai sceso in campo, nemmeno in Coppa Italia o Coppa Uefa (come si chiamava ancora allora); dovrà aspettare un altro paio di stagioni prima di diventare titolare di quel centrocampo che ieri ha definitivamente lasciato dopo 616 presenze, sommerso dal calore di quella tifoseria che lo ha accompagnato ...

