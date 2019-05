L’attività fisica accresce le capacità olfattive

L’attività fisica potenzia il cervello : riscontrate dagli scienziati migliori capacità di memorizzazione : Una nuova ricerca confermerebbe ancor di più il detto “Mens sana in corpore sano”. Infatti fare un po’ di esercizio fisico potrebbe essere il mezzo per memorizzare meglio. Il meccanismo, messo in luce da uno Studio pubblicato sul “Journal of the International Neuropsychological Society” ed è stato testato sugli anziani, ma potrebbe valere come consiglio anche per i giovani alle prese con gli esami. E’ stato ...

L'attività fisica rende più felici dei soldi : Che l'esercizio fisico rappresenti un toccasana per il benessere e lo stato di salute generale di una persona è cosa nota. Ora dalla scienza arriva un'ulteriore conferma. Un gruppo di ricercatori ha infatti riscontrato che L'attività fisica potrebbe essere più importante per la salute mentale di quanto lo sia la propria condizione economica. (altro…)

Memoria - gli effetti positivi delL’attività fisica che si trasmettono di padre in figlio : L’attività fisica non fa bene solamente al corpo, ma anche alla mente. Lo svela una nuova ricerca scientifica secondo cui gli effetti sulla Memoria si trasmettono di padre in figlio. Secondo gli esperti infatti i risultati positivi sulle funzioni cognitive si possono ereditare. Lo studio, realizzato da Angela Fontan-Lozano, del Cajal Institute di Madrid e pubblicato sulla rivista PNAS, ha dell’incredibile. I ricercatori hanno ...

Salute - disidratazione : si perdono liquidi anche respirando - non solo con L’attività fisica : Il 6 aprile, data di apertura dei Giochi Olimpici moderni ad Atene nel 1896, le Nazioni Unite celebrano la Giornata mondiale dello sport per promuovere il suo valore nella coesione sociale e nello sviluppo. Durante l’attività fisica, l’atleta è portato a perdere una consistente dose di liquidi del proprio corpo, da reintegrare il prima possibile a seconda di diversi parametri. E’ quanto riporta In a Bottle in un focus sul rapporto idratazione e ...

L’importanza delL’attività fisica per la salute del corpo e della mente : ecco quali sport praticare divisi per fasce d’età : Il 6 aprile 2019 sarà celebrata in tutto il mondo la “Giornata Mondiale dello sport”. Per l’occasione, la Società Italiana di Ortopedia e Traumatologia (SIOT), sarà in prima fila per ribadire L’importanza di praticare attività fisica per tutte le fasce d’età al fine di conoscere ed armonizzare le proprie funzioni ossee. L’attività fisica si associa all’allegria e alla gioia di vivere e alla possibilità di dividere esperienze ...