La Lega è primo partito anche nella Riace di Mimmo Lucano

Lega primo partito in Europa (oltre che in Italia) : La Lega di Matteo Salvini è il partito che raccoglie maggiori consensi in Europa. La percentuale ottenuta, a spoglio completo del voto per le europee, si attesta al 34,3% dei voti degli italiani che si sono recati alle urne per il rinnovo del Parlamento di Strasburgo: 9,14 milioni di voti. In termini percentuali e numerici assoluti nessun partito in Europa ha più consensi della Lega. Salvini guida la prima formazione politica del ...

Europee : in Sicilia M5S primo partito con il 29 - 8 per cento - segue Lega con il 22 per cento : Palermo, 27 mag. (AdnKronos) - La Sicilia in controtendenza, il M5S resta il primo partito con il 29,87 per cento dei voti, quando sono state scrutinate circa 6.800 sezioni su 7.140 sezioni, segue la Lega con il 22,42 per cento. Terzo partito il PD con il 18,53. Buon risultato anche per Forza Italia

Pd primo partito a Roma con 30 - 6% : Lega al 25 - 8% e tracollo 5S col 17 - 6% : Roma – Con il 30,6%, e’ il Pd il primo partito a Roma alle Europee. I Dem guidati dal governatore del Lazio Nicola Zingaretti hanno preso 338.885 preferenze in tutto. La Lega del vicepremier Matteo Salvini si piazza al secondo posto con il 25,8 e 285.318 voti. Un ‘boom’ considerato che alle politiche di un anno fa aveva ottenuto l’11%. In terza posizione il Movimento Cinque stelle, arrivato al 17,6%, con appena ...

Elezioni europee : al Nord la Lega supera il 40% - M5s primo partito a Sud e nelle isole : nelle due circoscrizioni del Nord il Carroccio vola. Il partito di Matteo Salvini supera il 40%, staccando di quasi trenta punti l’alleato di governo, che invece regge al Sud e nelle isole, dove si assesta come primo partito. Il successo nelle regioni meridionali e in Sicilia e Sardegna, però, non basta ad far risalire la china a un Movimento 5 stelle in sofferenza. In salita, invece, il Pd. È questa, in sostanza la ...

