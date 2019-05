In Francia Le Pen stacca di 3 punti su Macron

Elezioni Europee : Ppe primo partito - maggioranza con Alde e S&d. Le Pen supera Macron In Francia : Seggi aperti dalle 7.00 in 21 dei 28 Stati membri dell'Unione europea. Da giovedì, circa 418 milioni di cittadini in tutta Europa sono state chiamati a eleggere 751 membri...

Europee - in Francia Le Pen supera Macron : traballa il progetto del presidente : Il Rassemblement national di Marine Le Pen torna primo partito in Francia: «Il presidente sciolga l’assemblea nazionale»

Elezioni Europee : Ppe primo partito - ma è rebus maggioranza. Le Pen supera Macron In Francia : Seggi aperti dalle 7.00 in 21 dei 28 Stati membri dell'Unione europea. Da giovedì, circa 418 milioni di cittadini in tutta Europa sono state chiamati a eleggere 751 membri...

Europee in Francia - exit poll danno Le Pen prima. “Chiediamo questa sera lo scioglimento dell’Assemblea Nazionale” : Riduce la forbice di distacco dall’avversario rispetto alla tornata del 2014, ma per la seconda volta alle Europee il partito di Marine Le Pen arriva in testa. Secondo gli exit poll la leader del Rassemblement national batte il partito della maggioranza, La Republique en Marche del presidente Emmanuel Macron. Se nel 2014, con il 24,86% dei voti, diede il via al tracollo di Francois Hollande, stavolta il distacco è più contenuto (23%-24,2% ...

Elezioni europee - prime proiezioni in Francia : le Pen davanti a Macron : Le Elezioni europee in Francia sono terminate, e iniziano ad arrivare le prime proiezioni ed exit poll sul voto, con il Rassemblement National di Marine Le Pen di poco sopra la lista di Emmanuel Macron. Boom di affluenza: alle 17 aveva già votato più del 40% degli aventi diritto. Tutte le news su proiezioni, exit poll e risultati in Francia.

Europee – Exit poll : Germania - Cdu 27 - 5 - Verdi secondi al 20 - 5. Francia - il partito della Le Pen è primo davanti a Macron : In Italia le urne resteranno aperte fino alle 23, ma in alcuni Paesi europei i seggi sono già chiusi. E così arrivano i primi dati anche se per il momento sotto forma di Exit poll. Tra i dati principali: in Germania il boom dei Verdi in Germania (sono il secondo partito con almeno il 20% dei voti), in Francia il sorpasso del Rassemblement di Marine Le Pen sulla lista Renaissance del presidente Macron ma con un’exploit anche in questo caso ...

Europee - Francia : Le Pen sorpassa Macron ma non «sfonda» : Il partito sovranista supera la lista sostenuta dal presidente Emmanuel Macron, che registra così una cocente sconfitta, ma non supera il 25% delle scorse Europee: la strategia mirante a conquistare moderati e banlieues potrebbe aver fallito....

Francia - Le Pen batte Macron : "Sciogliere il Parlamento"Germania : giù Merkel - boom Verdi. Spagna : ok Sanchez : Gli exit poll in Francia sulle elezioni europee confermano quanto anticipato dai media belgi: il Rassemblement national di Marine Le Pen e' in testa con il 23,2%, seguito dalla Renaissance del presidente Emmanuel Macron, con il 21,9%. Seguono i verdi con il 12,8%. In quarta posizione i repubblicani con l'8,5% e poi La France Insoumise con 6,7% e i socialisti al 6,5% Segui su affaritaliani.it

Europee - affluenza alta. Le Pen supera Macron in Francia. Ppe primo partito - ma rebus maggioranza : Seggi aperti dalle 7.00 in 21 dei 28 Stati membri dell'Unione europea. Da giovedì, circa 418 milioni di cittadini in tutta Europa sono state chiamati a eleggere 751 membri...

Europee - affluenza alta. Le Pen supera Macron in Francia. Ppe primo partito - ma rebus maggioranza : Seggi aperti dalle 7.00 in 21 dei 28 Stati membri dell'Unione europea. Da giovedì, circa 418 milioni di cittadini in tutta Europa sono state chiamati a eleggere 751 membri...

Francia - Le Pen batte Macron : "Sciogliere il Parlamento"Germania : giù Merkel - boom Verdi. Spagna : ok Sanchez : Gli exit poll in Francia sulle elezioni europee confermano quanto anticipato dai media belgi: il Rassemblement national di Marine Le Pen e' in testa con il 23,2%, seguito dalla Renaissance del presidente Emmanuel Macron, con il 21,9%. Seguono i verdi con il 12,8%. In quarta posizione i repubblicani con l'8,5% e poi La France Insoumise con 6,7% e i socialisti al 6,5% Segui su affaritaliani.it

Elezioni Europee 2019 - in Germania Cdu avanti. In Francia Le Pen prima : I popolari restano il partito leader, crollo dei socialdemocratici mentre l’estrema destra dell’Afd resta ferma al 10. In Grecia il centrodestra sorpassa Syriza e in Austria avanzano i popolari del cancelliere Kurz

Europee - affluenza alta. Le Pen al 23% - primo partito in Francia. Germania : Merkel vince - boom Verdi : Seggi aperti dalle 7.00 in 21 dei 28 Stati membri dell'Unione europea. Da giovedì, circa 418 milioni di cittadini in tutta Europa sono state chiamati a eleggere 751 membri...

In Francia Le Pen batte Macron Germania - boom Verdi. L'Spd crolla : Gli exit poll in Francia sulle elezioni europee confermano quanto anticipato dai media belgi: il Rassemblement national di Marine Le Pen e' in testa con il 23,2%, seguito dalla Renaissance del presidente Emmanuel Macron, con il 21,9%. Seguono i verdi con il 12,8%. In quarta posizione i repubblicani con l'8,5% e poi La France Insoumise con 6,7% e i socialisti al 6,5% Segui su affaritaliani.it