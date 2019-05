Il primo smartphone al mondo con Snapdragon 665 atteso per il 30 maggio

Xiaomi Mi MIX 3 5G : il primo smartphone 5G disponibile in Italia : Arriva in Italia il primo smartphone compatibile con le reti cellulari di quinta generazione, acquistabile dal 23 maggio a...

Xiaomi Mi MIX 3 5G : il primo smartphone 5G disponibile in Italia : Arriva in Italia il primo smartphone compatibile con le reti cellulari di quinta generazione, acquistabile dal 23 maggio a...

OUKITEL Y4800 è il primo smartphone della nuova serie Young - con fotocamera da 48 megapixel : Arriverà a giugno OUKITEL Y4800, il primo smartphone della nuova serie Young con fotocamera da 48 megapixel e ottime prestazioni. L'articolo OUKITEL Y4800 è il primo smartphone della nuova serie Young, con fotocamera da 48 megapixel proviene da TuttoAndroid.

Mi MIX 3 5G - il primo smartphone 5G disponibile in Italia : Nella giornata odierna, con un comunicato stampa, Xiaomi annuncia che il Mi MIX 3 5G è finalmente disponibile in Italia, diventando così il primo smartphone 5G ufficialmente venduto sul mercato. Il dispositivo nella colorazione Sapphire Blue e nella versione da 6GB+64GB sarà disponibile dal 23 maggio su Mi.com a 699 €. Vi riportiamo di seguito il comunicato stampa di Xiaomi. Annunciato quest’anno a Barcellona durante il Mobile ...

Xiaomi Mi MIX 3 5G arriva ufficialmente in Italia a 699 euro : è il primo smartphone 5G : Xiaomi Mi MIX 3 5G è ufficialmente il primo smartphone 5G acquistabile in Italia: sarà disponibile dal 23 maggio sul sito ufficiale del brand a 699 euro. L'articolo Xiaomi Mi MIX 3 5G arriva ufficialmente in Italia a 699 euro: è il primo smartphone 5G proviene da TuttoAndroid.

Asus ZenFone 6 - il primo smartphone con la fotocamera rotante controllabile : Negli ultimi anni abbiamo visto passare in rassegna un discreto numero di soluzioni per rendere migliore la fotografia con lo smartphone. Doppie, triple, addirittura quintuple fotocamere, intelligenza artificiale, camere pop-up… e ora il primo sistema con fotocamera rotante che può essere controllato dinamicamente. L’elemento distintivo introdotto dal nuovo ZenFone 6 di Asus rappresenta infatti un esercizio tecnico piuttosto originale, ...

Huawei presenterà il suo primo smartphone 5G a Londra il 16 maggio - ma gli inglesi potrebbero non usarlo a lungo : Huawei presenterà il suo primo smartphone 5G a Londra il 16 maggio e gli indizi fanno pensare a Huawei Mate 20 X. Peccato che in Inghilterra il 5G potrebbe subire un ritardo. L'articolo Huawei presenterà il suo primo smartphone 5G a Londra il 16 maggio, ma gli inglesi potrebbero non usarlo a lungo proviene da TuttoAndroid.

Il primo smartphone 5G di Zte arriva in Cina - Finlandia e Austria : ZTE ha lanciato il primo smartphone 5G in Cina. AXON 10 Pro 5G è il cellulare di punta 5G e sarà presto disponibile anche in Finlandia e Austria. A fine marzo ZTE è diventato il primo produttore di telecomunicazioni a completare la connessione end-to-end 5G con i vettori in Cina. Xu Feng, CEO di ZTE mobile devices, ha sottolineato che l'azienda ha ...

ZTE - lancia il primo smartphone 5G in Cina : ZTE Corporation , la big cinese delle telecomunicazioni, ha mostrato per la prima volta in Cina lo ZTE AXON 10 Pro 5G, uno smartphone 5G che sarà presto disponibile anche in Finlandia e Austria . La ...

Il primo smartphone 5G di Zte arriva in Cina - Finlandia e Austria : ZTE ha lanciato il primo smartphone 5G in Cina. AXON 10 Pro 5G è il cellulare di punta 5G e sarà presto disponibile anche in Finlandia e Austria. A fine marzo ZTE è diventato il primo produttore di telecomunicazioni a completare la connessione end-to-end 5G con i vettori in Cina. Xu Feng, CEO di ZTE mobile devices, ha sottolineato che l'azienda ha ...

Google svela Pixel 3a - il suo primo smartphone di fascia media : Google svela il Pixel 3a, uno smartphone che segna l'esordio della compagnia nella fascia media del mercato. Presentato durante la Google I/O, la conferenza annuale degli sviluppatori che ha preso il via stasera a Mountain View, in California, il telefono è il fratello minore...

Xiaomi supera le stime di vendita di smartphone nel primo trimestre dell'anno : sì - no o forse? - foto - : In ogni caso oggi l'azienda ha comunicato ufficialmente i dati di vendita per il primo trimestre 2019 e sembrano essere più alti delle aspettative: 27,5 milioni di unità in tutto il mondo . Abbiamo ...

OPPO Reno 5G è il primo smartphone 5G ad essere disponibile in Europa : OPPO Reno 5g può vantare il titolo di "primo smartphone 5G disponibile nel continente europeo", così come annunciato trionfalmente dal produttore asiatico L'articolo OPPO Reno 5G è il primo smartphone 5G ad essere disponibile in Europa proviene da TuttoAndroid.

Meizu 17 potrebbe essere il primo smartphone 5G dell’azienda - riprendendo il design di Meizu Zero : Sarà Meizu 17 il primo smartphone della compagnia cinese dotato di connessione 5G, con un design ripreso da quello di Meizu Zero. L'articolo Meizu 17 potrebbe essere il primo smartphone 5G dell’azienda, riprendendo il design di Meizu Zero proviene da TuttoAndroid.