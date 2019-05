GF 16 | Gennaro non resiste e sbotta | ' Francesca perché non mi baci in bocca?'

Grande Fratello 2019 - Francesca De Andrè e Gennaro Lillio sempre più vicini : «Perché non mi dai un bacio in bocca?» : Francesca De Andrè sembra sempre più attratta da Gennaro Lillio dentro la casa del Grande Fratello 16, ma se da un lato lo seduce con sguardi maliziosi e carezze, dall'altro lo...

Grande Fratello 16 - Lele Mora : "Con Gennaro - c'è solo un bel rapporto d'amicizia. Non l'ho aiutato ad entrare nella casa" : Lele Mora è stato intervistato dal settimanale Nuovo Tv al quale ha parlato di Gennaro Lillio, concorrente del Grande Fratello 16 e uno dei protagonisti di quest'edizione grazie al suo flirt in corso con Francesca De André, single da pochissimi giorni dopo aver scoperto il tradimento del suo fidanzato Giorgio Tambellini. Per la cronaca, Gennaro e Francesca, nelle ultime ore, si sono lasciati andare ad una discussione molto accesa.Lele ...

Gf - Gennaro in crisi per il padre : “Perché mia madre non mi ha detto la verità?” : Grande Fratello, Gennaro Lillio continua a pensare alla lettera del padre Gennaro Lillio ha ricevuto una lettera da parte di suo padre, che lo ha abbandonato quando aveva tre anni. Al Gf 16 il modello si è spesso aperto sull’argomento e ha raccontato che i suoi genitori si sono lasciati quando era molto piccolo. Il […] L'articolo Gf, Gennaro in crisi per il padre: “Perché mia madre non mi ha detto la verità?” proviene da ...

Grande Fratello 16 - Gennaro Lillio parla di suo padre : "Se sei una persona che soffre perché non ti sei fatto avanti?" : Il giovane napoletano torna a parlare della lettera inviata da suo padre e ricevuta durante la puntata del Grande Fratello trasmessa lunedì. L'uomo non vede suo figlio da 27 anni, il concorrente aveva rivelato ciò che sarebbe accaduto in un lungo confessionale: Mio padre mi ha abbandonato quando avevo 3 anni perché si è separato con mia madre. Lui inizialmente veniva a trovarci, dopodiché voleva tornare con mamma ma lei non voleva e ...

Grande Fratello 16 - Francesca De André : "Non farò mai niente con Gennaro - questa stanza è occupata" : Francesca De André non riesce a riprendersi dopo la notizia che ha ricevuto nell'ultima diretta di lunedì del Grande Fratello 16. L'inquilina di Cinecittà, dopo aver appreso dalla viva voce di Barbara d'Urso che il compagno ha deciso di lasciarla tramite un post su Instagram, una volta venuto alla luce il tradimento ai suoi danni con una ragazza mora, si trova ora fra due fuochi: da una parte non può che pensare di voler allontanare ...

Grande Fratello - Gennaro non molla Francesca De Andrè : la confessione : Francesca De Andrè allontana Gennaro Lillio del GF 16, ma lui non molla Che Gennaro Lillio sia attratto molto dalla popolare concorrente del Grande Fratello 2019, Francesca De Andrè pare davvero non essere un mistero per nessuno. Tuttavia quest’ultima è fidanzata, e anche nella giornata di ieri ha allontanato Gennaro e le sue avance, asserendo di vederlo solo ed esclusivamente come amico. Quest’ultima avrà detto il vero? Intanto in ...

GF- Francesca : ‘Con Gennaro evito le cose che potrebbero essere travisate - ma non ho nulla da nascondere’. Leggi le sue parole : Francesca De Andrè e Gennaro Lillio del Gf sono amici. Niente di più, niente di meno. E anche il fidanzato della gieffina è pienamente convinto di questo. Adesso Francesca ha tenuto a ribadire che a... L'articolo GF- Francesca: ‘Con Gennaro evito le cose che potrebbero essere travisate, ma non ho nulla da nascondere’. Leggi le sue parole proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

Gf - Francesca e Gennaro : “Non ho nulla da nascondere!” : Verità sul rapporto di Gennaro e Francesca del Grande Fratello 2019: lei spiega tutto Francesca De Andrè e Gennaro Lillio del Gf sono amici. Niente di più, niente di meno. E anche il fidanzato della gieffina è pienamente convinto di questo. Adesso Francesca ha tenuto a ribadire che a legarla a Gennaro c’è un bel rapporto […] L'articolo Gf, Francesca e Gennaro: “Non ho nulla da nascondere!” proviene da Gossip e Tv.

Grande Fratello - Francesca De Andrè e Gennaro intimi ma il fidanzato non batte ciglio - l'ira della D'Urso : Francesca De Andrè è una delle protagoniste della serata di ieri sera del Grande Fratello. Dopo le polemiche riguardo al presunto tradimento del fidanzato con l'influencer Roxi (fotografati insieme sotto la casa della gieffina a Milano) la serata si apre con l'ingresso della procace bionda nella Cas

Gennaro Lillio - la madre lo riabbraccia e non si trattiene : la frecciatina al Gf 2019 : Grande Fratello, Gennaro Lillio incontra sua mamma Titty: la lettera Gennaro Lillio al Grande Fratello ha parlato spesso di suo papà che lo ha abbandonato, ma anche di sua mamma Titty. Per lei ha speso sempre e solo parole meravigliose, ne ha parlato descrivendola come una donna forte e una persona stupenda. E possiamo dire, […] L'articolo Gennaro Lillio, la madre lo riabbraccia e non si trattiene: la frecciatina al Gf 2019 proviene da ...

Grande Fratello 16 - Francesca De André sempre più vicina a Gennaro : "Non posso andare oltre - devo capire che situazione ho fuori" : Nella casa del Grande Fratello 16, Francesca De André si sta legando sempre di più a Gennaro Lillio, come abbiamo visto durante il daytime andato in onda oggi su Canale 5. Nel confessionale, Francesca ha ammesso di essere in confusione, avvertendo la necessità di chiarire il prima possibile la propria situazione sentimentale, soprattutto dopo aver visto le foto ritraenti il fidanzato Giorgio in compagnia di un'altra ragazza davanti alla ...

Grande Fratello 16 - Francesca De Andrè a Gennaro : "Giorgio? Confido nella sua intelligenza - se mi tradisse non sarebbe il ragazzo per me" : Francesca De Andrè, oggi pomeriggio, si è confidata, a lungo, con Gennaro Lillio sulla sua relazione con Giorgio, ufficializzata, qualche mese fa, a 'Pomeriggio 5':prosegui la letturaGrande Fratello 16, Francesca De Andrè a Gennaro: "Giorgio? Confido nella sua intelligenza, se mi tradisse non sarebbe il ragazzo per me" pubblicato su Gossipblog.it 03 maggio 2019 15:55.