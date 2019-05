Formula 1 | Chris Horner esalta Verstappen | “ha guidato come un leone | finire quarto è

sportfair

(Di lunedì 27 maggio 2019) Il team principal della Red Bull ha parlato dopo il Gran Premio di Monaco,ndo la prestazione dei propri piloti Prestazione consistente di Maxa Monaco, il pilota della Red Bull ha chiuso al secondo posto in gara diventato poiper via della penalizzazione inflittagli per unsafe release. photo4/Lapresse Nonostante la sanzione, l’olandese non si è arreso fino alla fine e si è preso i complimenti del suo team principal: “Max haune ha provato il possibile per superare Lewis. Avevamo una strategia di gomme migliore e c’è stato un solo giro in cui si è avvicinato al sorpasso” le parole di. “Ha finito secondo in pista, ma con i primi quattro così vicini gli è stato negato un podio.è dura per Max dopo una prestazione del genere, masempre non si è arreso fino alla bandiera a scacchi. ...

ScrivoArte : RT @AKarleklaska: Fa Strano Vedere Il Super Eroe Avengers Thor Interpretare James Hunt, Pilota di Formula uno, nel Film #Rush ?? .. Fra l A… - TiVedoLoStesso : RT @AKarleklaska: Fa Strano Vedere Il Super Eroe Avengers Thor Interpretare James Hunt, Pilota di Formula uno, nel Film #Rush ?? .. Fra l A… - ScrivoArte2 : RT @AKarleklaska: Fa Strano Vedere Il Super Eroe Avengers Thor Interpretare James Hunt, Pilota di Formula uno, nel Film #Rush ?? .. Fra l A… -