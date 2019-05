Fca | “Presentata proposta di fusione con Renault” Nuova società | due soci al 50% e

ilfattoquotidiano

(Di lunedì 27 maggio 2019) “Creare uno dei principali gruppi automobilistici al mondo”. Con questo obiettivo, Fca ha annunciato ufficialmente di aver presentato unaper unacon il gruppo Renault. Nellainviata con una lettera non vincolante al colosso francese, l’ipotesi di ‘matrimonio‘ prevede unadetenuta per il 50% dagli azionisti di Fca e per il 50% dagli azionisti di Groupe Renault, una struttura di governance paritetica e una maggioranza di consiglieri indipendenti. Secondo i termini della, gli azionisti di ciascunariceverebbero una quota azionaria equivalente nellarisultante dalla. L’aggregazione verrebbe effettuata come operazione disotto una capogruppo olandese. Il Consiglio di Amministrazione dellarisultante dalla– spiega Fca in una nota ufficiale – ...

repubblica : ??#Fca annuncia: presentata proposta per fusione con #Renault. 'Nessuna chiusura di stabilimenti' - repubblica : ?? #Fca: 'Presentata proposta per fusione con Gruppo #Renault' - TamburiTIP : RT @Affaritaliani: Fusione Fca-Renault, c'è la proposta'Nessuna chiusura di stabilimenti' -