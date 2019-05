Computer quantistici in commercio fra 3 o 5 anni | ecco a che cosa serviranno

ilfattoquotidiano

(Di lunedì 27 maggio 2019) I primipotrebbero arrivare inentro 3 o al massimo 5. L’ha promesso il vicepresidente globale di IBM, Norishige Morimoto, nel corso dell’IBM Think Summit tenutosi a Taipei. Quella annunciata è un’autentica rivoluzione, perché isono sistemi molto differenti nella sostanza da quelli attuali. Iche adoperiamo usano i bit per elaborare dati, quelliusano i qbit, ossia l’unità di informazione quantistica. Comprenderne il funzionamento è complesso per chi è a digiuno di nozioni di Fisica, soprattutto di meccanica quantistica. Sintetizzando al massimo, si può dire che in questi innovativi sistemi si possano processare “più soluzioni per un singolo problema nello stesso momento”, invece che svolgere calcoli sequenziali. La parte interessante, e facilmente comprensibile, è a cheservono. Servono per ...

