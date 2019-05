Cirio nuovo presidente del Piemonte | determinate onda Lega

ilfogliettone

(Di lunedì 27 maggio 2019) Alberto, 46 anni eurodeputato di Forza Italia, e' ildella Regione. Sono stati cosi' confermati gli exit pool della tarda serata di ieri, che indicavano chiusa l'avventura politica di Sergio Chiamparino alla guida della Regione. Determinante per la vittoria dil'forte della, che ha stravinto in tutto il Paese, attestandosi primo partito d'Italia. Chiamparino nel pomeriggio si e' congratulato con l'avversario, riconoscendo "la vittoria netta". "Netta - ha aggiunto cosi' come e' la mia sconfitta: l'ho chiamato per fargli le congratulazioni e augurargli di fare meglio di quanto abbiamo fatto noi". Chiamparino ha quindi riconosciuto la "responsabilita' della sconfitta" osservando che "quando si perde si va a casa"."Appena il Consiglio si sara' insediato - ha annunciato - si valuteranno tempi, modalita' e opportunita' con la coalizione per ...

