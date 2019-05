Calcio | arbitri Nicchi stagione da 7 | Rizzoli verso conferma

Calcio poli - Ettore Licheri : “Sim albanesi - agli arbitri schede dedicate. E su Moggi…” : Ettore Licheri , ex federcalcio, ora senatore del M5S, ha rivelato alcuni retroscena su Calciopoli : Ettore Licheri , ex sostituto procuratore della Federcalcio, oggi senatore del M5S, è intervenuto ai microfoni della trasmissione Un Giorno da Pecora su Rai Radio 1. Licheri , che ha partecipato a Calciopoli , rivela alcuni retroscena sull’ inchiesta che sconvolse il calcio italiano nell’ estate del 2006. Di seguito le sue ...

Sconcerti : Arbitri per far carriera devono accontentare le big - Calcio : La scienza dà risposte esatte, o sì o no. La Var è solo tecnica che può falsare la vita. Più rallenti un'azione e più la cambi...La Var è un moltiplicatore di Arbitri, non un taglio. Ma la ...