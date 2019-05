Bari | Decaro esulta | “Non servono miracoli per amministrare bene e dire no alla

Elezioni comunali e Regione Piemonte : riconfermati a Firenze Nardella - Decaro a Bari - Gori a Bergamo Tutti i risultati : Il Piemonte va al centrodestra di Alberto Cirio: battuto il governatore uscente Chiamparino. In Emilia Romagna Ferrara alla Lega, a Modena vince il Pd, a Perugia conferma del centrodestra. A Nusco riconferma per De Mita

Elezioni Comunali 2019 - Diretta Risultati/ A Bari record Decaro - M5s fuori a Livorno : Diretta Risultati Elezioni Comunali 2019: voto amministrative a Firenze, Bergamo, Cagliari, Lecce. A Bari record Decaro, M5s fuori a Livorno.

Comunali - il successo del sindaco di Bari è clamoroso : così Decaro (Pd) al Sud è l'unico argine a Lega e M5S : Una vittoria al primo turno, tra il 60 e il 70 per cento. Il presidnete Anci l'ha conquistata a mani nude, senza nessun big sul palco. Ecco perché la riscossa contro la Lega può partire dalla Puglia

Comunali - a Bari trionfa Decaro (Pd) : è oltre il 60 per cento. Il sindaco verso la vittoria al primo turno : Operazioni in corso in 345 sezioni: il sindaco punta alla riconferma al primo turno nonostante la valanga gialloverde delle elezioni europee. La proiezione Rai lo da al 70 per cento

Comunali - a Bari trionfa Decaro (Pd) : "Proiezione Rai al 69 - 6%". Il sindaco verso la vittoria al primo turno : Operazioni in corso in 345 sezioni: il sindaco punta alla riconferma al primo turno nonostante la valanga gialloverde delle elezioni europee. La proiezione Rai lo da al 70 per cento

Comunali - a Bari Decaro verso la vittoria al primo turno : è avanti in tutte le sezioni. Fonti Pd : "Al 60 per cento" : Operazioni in corso in 345 sezioni: il sindaco punta alla riconferma al primo turno nonostante la valanga gialloverde delle elezioni europee. La proiezione Rai lo da al 70 per cento

Elezioni comunali Bari - i primi risultati : si riconferma Antonio Decaro - centrosinistra : Anche Bari ha eletto un nuovo sindaco e una nuova giunta comunale. I cittadini del capoluogo pugliese sono stati chiamati ad esprimere il voto per le amministrative nello stesso giorno delle Elezioni europee. Ha vinto il sindaco uscente Antonio Decaro, esponente del centrosinistra. Tra gli sfidanti, Pasquale Di Rella, candidato per la coalizione di centrodestra, e la pentastellata Elisabetta Pani.

Comunali - a Bari al via lo spoglio : Decaro in vantaggio in tutte le sezioni dal centro al San Paolo : Operazioni in corso in 345 sezioni: il sindaco punta alla riconferma al primo turno nonostante la valanga gialloverde delle elezioni europee

Comunali - a Bari Decaro consolida il vantaggio : è avanti in tutte le sezioni dal centro al San Paolo : Operazioni in corso in 345 sezioni: il sindaco punta alla riconferma al primo turno nonostante la valanga gialloverde delle elezioni europee

Comunali - a Bari al via lo spoglio : Decaro (Pd) spera nel bis al primo turno - nonostante valanga gialloverde : Operazioni in corso in 345 sezioni: a essere determinanti numericamente nel risultato saranno i Municipi 1 e 2 dove votano circa due terzi dei baresi

Elezioni in Puglia - dalle 7 seggi aperti. A Bari il voto anche per il nuovo sindaco : Decaro in cerca del bis : Alle Europee la circoscrizione Sud elegge 18 parlamentari. Al voto per il sindaco anche Lecce e Foggia. Lo spoglio per l'europarlamento inizierà subito dopo la chiusura dei seggi, domani alle 14 per le amministrative

Bari - lo spot elettorale di Decaro è un capolavoro di ironia : “Non sopporto le cose lasciate a metà” : Antonio Decaro si presenta per il secondo mandato da sindaco di Bari. La campagna elettorale si gioca anche sul filo dell’ironia. Va in questa direzione lo spot pubblicato sulla sua pagina facebook nelle scorse ore: “Se inizi qualcosa la devi portare a termine – si legge nella descrizione -, non si lasciano le cose a metà. Una frase che da bambino sentivo dire spesso. Beh, mi sa che l’ho presa troppo sul ...

'Ecco le grandi opere per Bari dei miei prossimi cinque anni' la sfida del sindaco Decaro : 'Nei primi cinque anni abbiamo completato l'asse nord sud, realizzando il ponte Adriatico. Nei prossimi cinque ultimeremo i cantieri di via Amendola e il collegamento dell'asse nord sud con ...

Con cerimonia al Sacrario a Bari la celebrazione del 25 Aprile. Decaro : "Festeggiare oggi è un dovere per tutti noi" : Deposta una corona davanti alla stele commemorativa. In mattinata altro appuntamento davanti al Comune e poi la lectio magistralis di Luciano Canfora