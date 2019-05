Tragedia a Bordighera | ragazzo maciullato dal treno

ilgiornale

(Di domenica 26 maggio 2019) Fabrizio Tenerelli Indagini sono in corso per identificare la vittima, ma anche per capire se all’origine dell’accaduto ci sia un suicidio, una disgrazia o altro ancora. Al momento, infatti, è impossibile trarre conclusioni Unaè avvenuta, verso le 5.30, sulla linea ferroviaria Ventimiglia-Genova, all’altezza di, in provincia di Imperia, dove un giovane dell’apparente età di circa 30 anni è stato travolto e ucciso da unregionale partito da Ventimiglia e diretto verso il capoluogo ligure. Il corpo eraed è stato impossibile procedere a una diretta identificazione della vittima. Sul posto sono intervenuti la polizia ferroviaria e la scientifica, con i carabinieri e il personale sanitario del 118. Le forze dell’ordine hanno acquisito le impronte digitali del giovane per verificare, se si trattasse di soggetto conosciuto agli ambienti di ...

