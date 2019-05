Terremoto in Germania | governo a rischio?

huffingtonpost

(Di domenica 26 maggio 2019)politico in. Le elezioni europee e le elezioni regionali a Brema hanno confermato le previsioni anche se il risultato reale ha ulteriormente rafforzato l’ascesa dei Verdi, il crollo della SPD e la crisi deldi Grande Coalizione.Se una flessione dei socialdemocratici era ampiamente prevista da tutti i sondaggi, il 15.5 per cento è il peggiore risultato che Katarina Barley (capolista della SPD) e Andrea Nahles (Presidente del Partito) si potevano aspettare. Già da qualche giorno la stampa tedesca riportava delle aspirazioni del redivivo Martin Schulz di spodestare entro fine anno Andrea Nahles. Il voto europeo e la contemporanea sconfitta nel Land di Brema, dove la SPD ha perso dopo ben settantatré anni a favore del candidato dei cristiano democratici, lascia presagire che per Nahles sia veramente cominciato il conto alla rovescia.Da ...

