Spazio | ESA | Athena e Lisa | il futuro sguardo europeo sui buchi neri

Leonardo - accordo con Cdp ed Elite per AeroSpazio e Difesa : ... Ad di Cassa depositi e prestiti, "Difesa e Aerospazio rappresentano una parte rilevante del patrimonio industriale e tecnologico del Paese, con importanti ricadute sulla nostra economia anche in ...

Leonardo sigla intesa con CDP e ELITE per sviluppo filiera aeroSpazio-difesa : ... proviene da 11 regioni italiane e opera nel settore dell'industria Aerospaziale e della Difesa , a ulteriore conferma dell'importanza di questa filiera nell'economia reale del Paese. Le aziende ...

Nello Spazio Gaia esamina Via Lattea - a terra VST ne segue la rotta : Roma, 3 mag., askanews, - Gaia, gestita dall'Agenzia spaziale europea, ESA,, esamina il cielo dall'orbita terrestre per creare la più grande e precisa mappa tridimensionale della nostra galassia. Un ...

Spazio esaurito su Gmail? Ecco come liberarsi delle mail inutili con poche - semplici mosse : Gmail è fra i client di posta elettronica più popolari. 15 GB di Spazio all’inizio sembrano sconfinati, con il passare degli anni si finisce per esaurirli o quasi. Google a questo punto propone di aumentare lo Spazio di altri 100 GB investendo 1,99 euro al mese, ma non è una spesa indispensabile. Per fare Spazio non serve mettersi a fare le proverbiali “pulizie di primavera” e sfogliare a mano tutta la corrispondenza alla ...

Speciale difesa : convegno Ernst&Young - focus su settore aeroSpazio e impatto su economia nazionale : Roma, 12 apr 15:30 -, Agenzia Nova, - L'integrazione delle industrie europee, i trend evolutivi del settore aerospazio e difesa e il suo impatto sulla crescita economica nazionale...., Ems,

Burbery - lavoratori in difesa del posto di lavoro. Cobas : "L'azienda utilizzi strumenti difensivi in attesa di trovare un nuovo Spazio per ... : Alla base della rinuncia al negozio "principe" ci sarebbe l'indisponibilità del locatario a cedere ancora quegli spazi alla griffe del trench più famoso del mondo. Chiediamo con forza che l'azienda, ...

Spazio - NASA ed ESA firmano una joint venture : si torna sulla Luna : L’ obbiettivo di ritornare sulla Luna è sempre al centro delle idee della comunità scientifica spaziale e una nuova interessante joint venture Lunare potrebbe portare al raggiungimento di tale scopo. A distanza di pochi giorni dall’annuncio del vicepresidente degli Stati Uniti Mike Pence, di un nuovo sbarco sulla Luna con astronauti entro cinque anni, infatti l’Agenzia Spaziale Europea (ESA) e la NASA hanno siglato un accordo ...