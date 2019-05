Spagna | rissa a Cadice | arrestato uno dei quattro italiani fermati dalla polizia

Spagna - rissa a Cadice : arrestato uno dei quattro italiani fermati : Uno dei quattro italiani fermati in Spagna per l’aggressione ad un trentenne spagnolo durante una rissa verificatasi all’esterno di una discoteca di Cadice è stato arrestato. Secondo quanto riferisce il sito Diario de Cadiz, si tratta del 29enne napoletano Emilio Di Puorto. Il trentenne spagnolo è stato colpito alla testa con un calcio ed ora è in prognosi riservata. La serata tra giovani come tante, iniziata nel divertimento e nell’eccitazione ...

