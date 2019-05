Incidente shock sulla pista di Cavallara | muore un pilota | ferito il padre di Andrea

sportfair

(Di domenica 26 maggio 2019) Domenica tragica aundurante una gara di motocross,anche ildiDovizioso In molti ricorderanno il nome delladiper l’infortunio di due anni fa di Valentino Rossi alla vigilia del Gp di Misano. Oggi, il circuito di motocross torna ad essere protagonista per un tragicoche è costato la vita a Raffaele Mazzola. Il59 enne è caduto in un salto, riportando un serio infortunio: la gara è stata immediatamente sospesa, ma nonostante l’immediato intervento dei soccorsi ed i tentativi di rianimazione non c’è stato nulla per salvare Mazzola. Tanta preoccupazione anche perDovizioso: in gara aera presente anche ildel ducatista, Antonio, rimasto, riportando fratture alle costole. Antonio ha anche involontariamente colpito Mazzola: una domenica difficile e spaventosa ...

palermo24h : Messina, pauroso incidente all’incrocio di via Cesare Battisti: le immagini shock registrate delle telecamere, donn… - palermo24h : Messina, pauroso incidente all’incrocio: le immagini shock registrate delle telecamere, donna viva per miracolo [VI… - CronacaSocial : ?? Michele Bravi shock ?? 'Sono in terapia'. Le conseguenze dell'incidente ? -