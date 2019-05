Ballando con le stelle | Elisa Isoardi balla un sexy charleston E la Lucarelli le chiede

ilgiornale

(Di domenica 26 maggio 2019) Serena Granato L'ex fidanzata del Vicepremier Matteo Salvini,, ha sorpreso il pubblico eseguendo una coreografia mozzafiato sulle note di "Get Lucky" a "con le" Nella nuova puntata di "con le",ha letteralmente "cotto e mangiato" i giurati e il pubblico del format di Rai 1. L'ormai ex fidanzata del Vicepremier Matteo Salvini è apparsa in studio in splendida forma fisica e ha eseguito uno sfrenato e, insieme al maestro di ballo Samuel Peron. La conduttrice de "La prova del cuoco" è quindi diventata ballerina per una notte, esibendosi in una coreografia mozzafiato sulle note di Get Lucky.conquista pubblico e critica a "con le" Dopo la sua sorprendente esibizione registratasi nell'ultima puntata di "",ha ricevuto diversi complimenti. La conduttrice ...

