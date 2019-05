Si vota anche a Pesaro

Che tempo che fa - Salvini : “Fazio? Lo vorrei in onda anche a Natale. Più mi attacca più gli italiani votano Lega” : “Ma figurati… Più mi attacca Fazio con il Rolex al polso più gli italiani capiscono. Ho tanti problemi di cui occuparmi che sicuramente non è quello che va in onda su Rai Uno il lunedì sera che mi toglie il sonno”. Il ministro dell’interno Matteo Salvini a Zingonia ha dato il primo colpo di ruspa allo stabile sgomberato nella periferia di Bergamo. Media & Regime | Di F. Q.. ...

Europee - tra le 10 proposte più votate su WeEuropeans anche quella di un italiano : “No a poltrone per chi commette reati” : “Chi commette reati non deve ricoprire incarichi pubblici, né candidarsi alle elezioni”. È di un italiano, Alessandro, di 23 anni, una delle dieci proposte più votate dai cittadini di 27 Paesi dell’Unione europea (è stato escluso il Regno Unito che sta portando avanti il processo di uscita dall’Ue) sulla piattaforma WeEuropeans.eu, un’iniziativa organizzata da Make.Org e Civico Europa. I dieci punti emersi dalla ...

Salario minimo - Di Maio : “È nel contratto di governo ma anche nei programmi di Lega e Pd. Perché non lo votano?” : “Il Salario minimo è nel contratto di governo, ma anche nei programmi elettorali di Lega e Pd. Quindi sia Lega che Pd devono spiegarmi Perché non votano il Salario il minimo”. Il giorno dopo la festa del Lavoro Luigi Di Maio torna a parlare di Salario minimo. E lo fa presentando il programma per le europee del Movimento 5 stelle. “Non credo che la Lega non voterà il Salario minimo, é nel contratto. C’è tanta gente che ...

Sanchez vota - sia messaggio di stabilità : ANSA, - MADRID, 28 APR - "Spero in una giornata, elettorale, che apra le porte aperte al futuro". Lo ha detto il premier spagnolo e leader socialista Pedro Sanchez dopo aver votato nelle elezioni ...

Scontro Salvini-Floris : "Tra chi ti guarda in tv anche scafisti e criminali" - "Come tra chi ti vota…." : Botta e risposta a DiMartedì tra Matteo Salvini e Giovanni Floris. Il ministro dell'Interno, ospite nello studio del programma di La7, stava parlando di immigrazione, difendendo la sua linea in materia di sbarchi. Il leader della Lega ha voluto mandare un messaggio particolare, con un destinatario, diciamo, speciale."Usando questa trasmissione stasera, che guardano anche oltre confine, in Nord Africa, gli scafisti e i delinquenti devono andare a ...

