Parma Calcio | la salvezza in Serie A culmine di un lungo percorso

Calcio - Serie A 2019 : l’Empoli vince ed inguaia il Genoa - il Parma è salvo! Il Chievo saluta Sergio Pellissier : Si sono disputate tre delle sei partite della Serie A di Calcio in programma oggi: alle ore 12.30 pareggio a reti inviolate tra Chievo e Sampdoria, mentre alle ore 15.00 l’Empoli supera per 4-1 il Torino ed inguaia il Genoa, scavalcandolo in classifica, infine il Parma supera per 1-0 la Fiorentina e centra l’aritmetica salvezza. Chievo-SAMPDORIA 0-0 Una partita senza grandi stimoli da ambo le parti, che termina a reti inviolate. Il ...

Parma-Fiorentina 1-0 - le pagelle di CalcioWeb : male Gerson

Calcio - Serie A 2019 : l’Inter batte 2-0 il Chievo e torna al terzo posto - il Bologna travolge 4-1 il Parma : Inter e Bologna festeggiano nei posticipi della 36ma giornata della Serie A di Calcio. A San Siro i nerazzurri hanno battuto 2-0 il Chievo, tornado così al terzo posto in classifica e avvicinando l’obiettivo Champions League. Al Dall’Ara i rossoblù hanno invece travolto 4-1 il Parma, centrando la sesta vittoria consecutiva in casa e facendo così un passo decisivo verso la salvezza, che invece resta in bilico per i crociati. Partiamo dal ...

Bologna-Parma - le pagelle di CalcioWeb : Bruno Alves ingenuo

Calciomercato Parma - l'idea per l'attacco è Destro : Parma - Se Sinisa Mihajlovic vede bene Destro , il tecnico rossoblù non ha mai nascosto la stima nei confronti di Roberto Inglese . E, se tutto il Parma considera Inglese un lusso per le squadre dal ...

Parma-Sampdoria 3-3 - le pagelle di CalcioWeb : Quagliarella eterno

Calcio - Serie A 2019 : Atalanta ad un passo dal sogno Champions League - fuochi d’artificio tra Parma e Sampdoria : Nuova domenica di gare nella Serie A di Calcio 2019, con la trentacinquesima giornata che ha vissuto un importante scontro tra Atalanta e Lazio, con il palio punti preziosi nella corsa verso il quarto posto, che vale la partecipazione alla prossima Champions League. Il successo è andato dunque ai bergamaschi, che dopo il gol in apertura di Marco Parolo sono riusciti a rimontare segnando con Duvan Zapata, Timothy Castagne e Berat Djimsiti, per un ...

Calcio - Serie A 2019 : la Lazio supera la Sampdoria - un punto per Chievo - Parma - Spal e Genoa : Trentaquattresima giornata di gare nella Serie A di Calcio 2019, che in questa domenica pomeriggio ha vissuto tre partite ricche di gol e di spettacolo, dopo il lunch match tra Frosinone e Napoli, in cui è arrivato il successo dei campani, per 2-0. Due pareggi invece nelle gare delle 15, a cominciare dall’1-1 tra il già retrocesso Chievo Verona e Parma, in cui il colpo di testa di Juraj Kucka è stato pareggiato da Riccardo Meggiorini, al ...

Chievo-Parma - le pagelle di CalcioWeb : ancora bene Vignato

LIVE Juventus-Fiorentina calcio femminile 0-0 - Coppa Italia 2019 in DIRETTA : grande classica a Parma per l’ultimo trofeo stagionale! : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE di Juventus-Fiorentina, Finale di Coppa Italia 2019 di calcio femminile. Allo stadio “Tardini” di Parma andrà in scena il match chiude la stagione dopo l’assegnazione dello Scudetto alle bianconere, che si sono laureate campionesse d’Italia per la seconda volta consecutiva, a precedere di un solo punto proprio le viola. Una sfida che può essere considerata una “grande ...

Parma-Milan - le pagelle di CalcioWeb : bene Castillejo e Bruno Alves - delude Piatek

Calcio - anticipo Parma-Milan 1-1 : 14.31 Il Parma blocca il Milan sull'1-1 Inizio gara a viso aperto con folate offensive da ambo le parti. Al 13'Donnarumma esce a valanga su un insidioso Ceravolo.Il Parma ci prova anche con Kucka (spendida rovesciata) e Barillà. Si va al riposo a reti inviolate.Gattuso inserisce Castillejo e viene premiato da un gol di testa dello spagnolo al 69'.Al 76'palo del Parma con Siligardi. I ducali non si arrendono e all'87' Alves pareggia con una ...

Sassuolo-Parma 0-0 - le pagelle di CalcioWeb : i due portieri i migliori in campo - male Ceravolo

Parma-Torino 0-0 - le pagelle di CalcioWeb : Belotti non punge