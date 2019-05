F1 | GP Monaco 2019 | Vettel prenderà parte alle qualifiche Scongiurato il rischio

oasport

(Di sabato 25 maggio 2019) Giungono buone notizie da Montecarlo, relativamenteriparazioni che i tecnici della Ferrari stanno effettuando sulla Ferrari di Sebastian. Il tedesco, infatti, si è reso protagonista di un errore in curva-1 nel corso delle prove libere 3 del sesto round del Mondialedi F1, andando a sbattere contro le barriere. Per fortuna, i danni non sono stati così importanti ed infatti è stata già alloggiata la nuova sospensione della SF90. Per questopotrà lanciare il guanto di sfida ai suoi rivali nelleche inizierannoore 15.00, tenuto conto che il suo compagno di squadra Charles Leclerc ha siglato il miglior crono dell’ultima sessione davantiMercedes del finlandese Valtteri Bottas e del britannico (campione del mondo in carica e leader del campionato) Lewis Hamilton. Per il teutonico non sarà facile trovare il giusto feeling con il tracciato ...

