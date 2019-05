Elio e Franco Losi | agli lieni Uaired atterrano al Wired Next Fest

wired

(Di sabato 25 maggio 2019) (foto: Vincenti/Ruscio) Nell’Oltrepò, dove non te lo aspetti, vivono anche gli: sono aatipici, che possono disaccoppiare identità e corpo e sono sempre connessi fra loro. Cambieranno la quotidianità del provinciale Gec, che dovrà scoprire il loro mistero per prendere una decisione da cui dipende il futuro dell’umanità. Una storia tra fantascientifico e surreale quella raccontata danel romanzo dal titoloedito dalla Nave di Teseo e presentato anche alla platea del2019. “Una storia bella, coinvolgente che si legge in due ore”, afferma il compositore e cantante, amato per i suoi trascorsi decennali come leader die le storie tese, scritta a quattro mani con l’amico di sempre. Contaminare i saperi fa la differenza, spiega: “Abbiamo scritto questo libro perché siamo amici da ...

