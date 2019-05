Le mani di Salvini sulla Difesa | mentre cresce il partito “Giorgetti premier”

Salvini : da Raggi città amministrata in maniera pessima : Roma – Quella della sindaca di Roma, Virginia Raggi e’ una “pessima amministrazione della citta’. Ma non e’ che chiedo le dimissioni perche’ e’ stata indagata per anni”. Cosi’ Matteo Salvini, ospite di Agora’ su Rai 3, torna ad attaccare la prima cittadina della Capitale. L'articolo Salvini: da Raggi città amministrata in maniera pessima proviene da RomaDailyNews.

**Falcone : Salvini - 'manifesti elettorali? Mi tiro le orecchie da solo...'** : Palermo, 23 mag. (AdnKronos) - "Mi tiro le orecchie da solo, la responsabilità è mia...". Così il ministro Matteo Salvini risponde ai giornalisti che gli chiedono se non sia stato un errore inserire la tappa di Palermo per le commemorazioni tra gli appuntamenti elettorali.

Falcone : Salvini - 'Non mi occupo di manifesti elettorali - faccio il ministro' : Palermo, 23 mag. (AdnKronos) - "Non mi occupo io di fare i manifesti elettorali o di togliere gli striscioni, è già abbastanza impegnativo fare i ministro. E io oggi sono venuto da ministro. E' una iniziativa istituzionale, ovviamente. Sia la commemorazione che l'incontro con la professoressa sono s

Falcone - manifestazione contro Salvini : 8.05 Per contestare la presenza del ministro dell'Interno, Salvini,diversi leader di associazioni impegnate contro la mafia non sono presenti all'appuntamento annuale al bunker dell'Ucciardone di Palermo, organizzato dalla fondazione Falcone. Prevista una contromanifestazione alla Casina No mafia di Capaci. "Un siciliano che vota Lega è un siciliano che non conosce o non rispetta la propria storia. Un siciliano che vota Salvini è un siciliano ...

Mascherati da Zorro contro Salvini - la digos identifica i manifestanti pugliesi : La scelta di manifestare goliardicamente con le maschere potrebbe avere conseguenze: partecipare a un corteo con il volto coperto, "in modo da rendere difficoltoso il riconoscimento ", è reato

"Terroni votatemi" : i finti manifesti elettorali di Salvini e Di Maio : Francesca Bernasconi Sono spuntati a Bologna, nella notte tra il 20 e il 21 maggio. La Digos ha aperto un indagine "Terroni votatemi", si legge su un manifesto su cui spicca la faccia del leader del Carroccio Matteo Salvini. "Onesti quando ci pare", è invece il messaggio attribuito a Luigi Di Maio. I manifesti elettorali sono spuntati in alcune zone di Bologna, nella notte tra il 20 e il 21 maggio. Ma sono chiaramente falsi. Sui ...

Salvini a Bari - contestazione in piazza : centinaia di manifestanti - molti sono mascherati da Zorro : Corteo a poche decine di metri da via Sparano, dove si tiene il comizio della Lega. centinaia di striscioni in tutta la Puglia, dove il leader leghista è stato contestato in tutte le piazze

Onu contro Salvini : il Decreto Sicurezza Bis va contro i diritti umani : L'Organizzazione delle Nazioni Unite ha fatto una richiesta chiara al governo italiano: il Decreto Sicurezza bis voluto da Salvini e dalla Lega va ritirato, poiché potrebbe compromettere i diritti umani dei migranti. Anche su questo punto, il consiglio dei ministri di questa notte si è bloccato. Il leader della Lega però si dice deciso a proseguire sulla propria strada. Onu: Decreto Sicurezza Bis è una minaccia per i diritti umani dei ...

Salvini a Lecce - piazza vietata a manifestante mascherato : "Digos - sono Zorro : mi state cercando" : Respinto alle transenne che delimitano piazza Sant'Oronzo, al centro di Lecce, dove è previsto un comizio del vicepremier

Firenze - manifestante anti Salvini minacciata dalle forze dell'ordine : Durante la manifestazione tenutasi a Firenze contro la presenza del vicepremier leghista Matteo Salvini, una ragazza è stata trascinata via a forza dalle forze dell'ordine, è stata immobilizzata, identificata, anche minacciata di violenza sessuale e poi rilasciata per un “ordine dall'alto”. La giovane ha poi postato le foto dei segni di violenza sul suo corpo sui social network. Al corteo anti Salvini erano presenti circa 2mila persone, pronte ...

SALVINI DAY A MILANO - maniFESTAZIONE LEGA/ Mano tesa al M5s "Il governo non cadrà" : SALVINI Day a MILANO, MANIFESTAZIONE della LEGA nella giornata di ieri. Il ministro ha teso la Mano al Movimento 5 Stelle: "Il governo non cadrà"

Firenze - manifestante anti Salvini : “Forze dell’ordine mi hanno minacciata di infilarmi un manganello nell’ano” : “Tre agenti mi hanno preso e buttata a terra, presa a manganellate e trascinata lontano dalle telecamere per il collo fino quasi a non avere più respiro, messa a terra, minacciata di infilarmi il manganello nell’ano se non stavo ferma”. A denunciarlo su facebook, con un post sulla pagina Firenze dal basso, è una ragazza che domenica ha partecipato alla manifestazione di protesta contro la presenza a Firenze del vicepremier e leader ...

Salvini a Firenze - scontri tra polizia e manifestanti : Editoriale di "Famiglia Cristiana": "Il rosario brandito da Salvini e i fischi della folla a Papa Francesco, ecco il sovranismo feticista".

Comizio di Salvini a Firenze - scontri tra polizia e manifestanti : Il Comizio del leader della Lega è previsto in piazza Strozzi. Nella vicinissima piazza della Repubblica si sono radunate circaduemila persone