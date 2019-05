In Europa sono rimasti in pochi a voler copiare la Brexit

Salvini : “In Italia mi fido di Conte. In Europa sono già in parola con Farage : insieme rivoluzioniamo l’Ue” : Con Farage “siamo già in parola. Come con gli olandesi, i francesi e i tedeschi. Abbiamo vedute comuni anche con ungheresi e polacchi pur appartenendo a famiglie diverse. Possiamo fare davvero la rivoluzione in Europa”. Così il vicepremier Matteo Salvini, in un’intervista a La Stampa, delinea le strategie della Lega in vista delle elezioni Europee di domenica 26 maggio. È l’alleanza che il Carroccio sogna per cambiare la Ue: ...

Dal 23 maggio per il Samsung Galaxy S10 5G sono ufficiali le notizie su prezzo e uscita in Europa : Ci sono finalmente importanti dettagli di natura commerciale sul tanto atteso Samsung Galaxy S10 5G. Dopo aver preso in esame le ultime proposte da parte di Wind, in riferimento al modello "normale" della serie secondo quanto raccontato nella giornata di ieri, stavolta tocca concentrarsi su un dispositivo destinato a fare la differenza in Europa. A partire da oggi 23 maggio, infatti, possiamo parlare ufficialmente dei preordini nel Regno Unito. ...

Sono europeista - euro-impaziente e non voglio vedere l’Europa in mani sbagliate : Era solamente una bambina la prima volta che sentii parlare di Europa. La mia passione nacque sui banchi di scolastici. E nacque per gioco. È ancora impressa nella mia memoria l’immagine di quel bambino che si chiamava “Europeino” e che era disegnato sulla scatola di un piccolo puzzle. Pezzo dopo pezzo, l’immagine che nasceva era una cartina geografica dell’Unione europea dell’epoca che era composta ...

LIVE Anadou Efes-CSKA Mosca - Finale Eurolega basket in DIRETTA : i russi sono campioni d’Europa! Vittoria 91-83 : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Anadolu Efes-CSKA Mosca, Finale dell’Eurolega 2019. Oggi si elegge la regina d’Europa e sarà un ultimo atto spettacolare alla Fernando Buesa Arena di Vitoria. CSKA Mosca-Anadolu Efes, sarà questo l’ultimo atto dell’Eurolega 2019. Una Finale inaspettata e che ad inizio anno era davvero difficile da pronosticare. La presenza della corazzata russa era comunque ampiamente ...

LIVE Italia-Olanda 2-4 - Finale Europei Under17 in DIRETTA : gli Oranje sono campioni d’Europa per la 4a volta nella sua Storia! : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Italia-Olanda, Finale degli Europei Under17 di calcio: gli azzurrini vogliono la rivincita, dopo aver perso lo scorso titolo ai rigori contro l’Olanda, la quale ha vinto la seconda semiFinale contro la Spagna. Il Tallaght Stadium di Dublino adotterà un nuovo tricolore per una notte? L’Irlanda e l’Europa intera guarda con occhi interessati la sfida tra gli azzurrini e la Nazionale ...

Matteo Salvini - i nemici sono sinistra ed Europa : "Volevano fermarmi - migranti nuovi schiavi elettori" : "Provate a entrare nell'idea che in Italia o in Europa vince la sinistra: poi di barconi ne arrivano 52 al giorno, non uno. Poi vengono a sostituire i nostri lavoratori". Da Viareggio, all'indomani della manifestazione di piazza Duomo, Matteo Salvini torna a pigiare il tasto migranti puntando il dit

“I dazi di Trump possono affondare un’Europa disunita” - ci dice De Castro : Roma. Il presidente americano Donald Trump ha rinviato a novembre la decisione di imporre di dazi all’importazione di automobili europee negli Stati Uniti, ma la minaccia resta valida. Resta valida anche la minaccia di colpire il settore agroalimentare, con formaggi e vini, diretta sia alla Francia

Sono a rischio tutti gli oliveti d'Europa : E' avanzato inesorabilmente verso nord a una velocità di più 2 chilometri al mese il contagio della Xylella che già provocato, con 21 milioni di piante infette, una strage di ulivi lasciando un panorama spettrale con perdite di tempo, annunci, promesse e inutili rimpalli di responsabilità. E' quanto afferma la Coldiretti nel commentare le conclusioni di due pareri dell'Autoritàeuropea per la sicurezza alimentare (Efsa). Dall'autunno 2013, data ...

L’Europarlamentare Lara Comi e il presidente di Confindustria Lombardia Marco Bonometti sono indagati per finanziamento illecito ai partiti : L’europarlamentare di Forza Italia Lara Comi e il presidente di Confindustria Lombardia Marco Bonometti sono indagati per finanziamento illecito ai partiti. L’indagine fa parte di uno dei filoni della estesa inchiesta sulla corruzione in Lombardia, nei rapporti politici, amministratori, dirigenti e

L’Europa vota : perché le elezioni del Parlamento europeo sono importanti : L’Europa vota: perché le elezioni del Parlamento europeo sono importanti ra il 23 maggio e il 26 maggio, i cittadini dei (per ora) 28 paesi dell’Unione europea eleggeranno 751 membri al Parlamento europeo. Insieme, i concorsi nazionali invieranno rappresentanti di dozzine di partiti per essere suddivisi in almeno sette gruppi di partito alquanto ingombranti, influenzare la composizione della Commissione europea prevista per entrare ...

Dall’inizio del 2019 in Europa ci sono stati 34mila casi di morbillo - dice l’OMS : Secondo l’Organizzazione mondiale della sanità (OMS), dall’inizio dell’anno in Europa si sono verificati oltre 34mila casi di morbillo, la maggior parte dei quali in Ucraina (circa 25mila). 13 persone sono morte a causa dell’epidemia di morbillo in Ucraina, Romania e

Migranti - Oms : “Quando partono sono in buona salute ma si ammalano in Europa” : Un nuovo studio dell'Oms torna a sottolineare che il rischio di trasmissione delle malattie infettive dai Migranti alla popolazione dei Paesi ospitanti è molto basso, infatti la maggior parte arriva in Europa in buona salute. Tuttavia molti Migranti si ammalano di malattie croniche nei Paesi di accoglienza.Continua a leggere