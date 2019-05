Il programma della Lega non è pubblico ma esiste e riporta le lancette al 1861

Cittadella-Benevento stasera in tv : orario d’inizio e su che canale vederla in streaming. Il programma : stasera andrà in scena il primo atto delle semifinali playoff della Serie B di calcio 2019. Al Piercesare Tombolato di Cittadella, infatti, i veneti ospiteranno il Benevento nell’andata di un turno che si annuncia tutt’altro che scontato per i campani che, in campionato, avevano chiuso al terzo posto. La squadra di mister Venturato ha appena superato lo Spezia e ha la chiara intenzione di continuare a stupire, giocando con la mente ...

Equitazione - Piazza di Siena 2019 : programma - orari e tv. Il calendario della settimana a Roma : Dopo gli Internazionali d’Italia di tennis, Roma si appresta ad ospitare un altro grande evento: dal 23 al 26 maggio si terrà l’87ma edizione del concorso ippico internazionale di Piazza di Siena a Villa Borghese, Roma: i migliori binomi di tutto il mondo si sfideranno per quattro giorni in 11 gare che metteranno in mostra il meglio dell’Equitazione da ogni parte del globo. Di seguito il programma completo della ...

Giro d’Italia 2019 - la startlist ed i pettorali di partenza della cronometro Riccione-San Marino. programma - orari e tv : Domenica 19 maggio si correrà la nona tappa del Giro d’Italia 2019, si tratta di una cronometro individuale: 34,8 km da Riccione a San Marino con gli ultimi 12 km in salita verso il Monte Titano. Si preannuncia una battaglia serrata tra tutti i big in lotta per il successo finale, finalmente si torna a fare sul serio dopo una settimana caratterizzata soltanto dalla cronometro di Bologna e dalle cadute della quarta frazione. Primoz Roglic ...

LIVE Internazionali d’Italia 2019 - 15 maggio in DIRETTA : la pioggia cambia il programma. Per i match della sessione serale si attende le 20.30 : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della quarta giornata degli Internazionali d’Italia 2019. Sarà un mercoledì ricchissimo al Foro Italico, perchè scendono in campo tantissimi big sia in campo maschile che in quello femminile. E’ il grande giorno del ritorno al Foro Italico dopo tre anni di Roger Federer. Lo svizzero aprirà il programma sul campo Centrale contro il portoghese Joao Sousa in un match di secondo turno che sembra ...

Jeremy Kyle show - concorrente smascherato dalla macchina della verità si suicida : sospeso il programma : C' era una volta la tv spazzatura. Quella che metteva i panni sporchi in diretta tv, magari all'ora di cena. Coppie, intere famiglie, amici e parenti a litigare a favore di telecamera. Un fenomeno nato in Usa, che ha avuto il suo apice con lo show di Jerry Springer (1991), dove gli ospiti sono spess

Festival del Mare di Genova 2019 : il programma della manifestazione : Festival del Mare di Genova 2019: il programma della manifestazione Dal 16 al 18 maggio torna l'evento che anima Acquario e Porto Antico tra mostre, conferenze, laboratori e spettacoli Parole chiave: Genova ...

Elezioni europee 2019 : il programma della Lega : Il 26 maggio, data in cui si voterà per le Elezioni europee, si avvicina e i partiti portano avanti la campagna elettorale. La Lega ha concentrato tutti i suoi sforzi sui comizi di Matteo Salvini, da settimane in giro per l'Italia per spiegare i punti del programma del suo partito, che parteciperà all'Alleanza Europea dei Popoli e delle Nazioni.Continua a leggere

F1 - Test Barcellona 2019 : programma - orari e tv. Le date della settimana : Mandata in archivio la quinta doppietta consecutiva della Mercedes in questo avvio di Mondiale Formula Uno 2019, il Circus non è ancora pronto a puntare in direzione Montecarlo. Piloti e team, infatti, rimarranno altri due giorni in quel di Barcellona, dato che sul circuito del Montmelò sono in programma i Test riservati alla massima categoria del motorsport. Nelle giornate di domani, martedì 14 maggio, e mercoledì 15, i protagonisti avranno ...

F1 - GP Spagna 2019 : orario d’inizio della gara e tv. programma Sky e TV8 : CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE della gara DEL GP DI Spagna DI F1 DALLE 15.10 Quinta tappa del Mondiale di F1: oggi a Barcellona è in Programma la gara del GP di Spagna. Il Circus è arrivato in Europa, precisamente al Montmelò, e la Ferrari è chiamata ad invertire la tendenza delle prime quattro tappe, con altrettante doppiette targate Mercedes. Riusciranno i nostri eroi a sovvertire il pronostico? La prima fila sarà ancora tutta Mercedes, mentre ...

Perugia-Civitanova - quando si gioca gara-5 della Finale Scudetto volley? Data - programma - orario e tv : Martedì 14 maggio si giocherà la gara-5 della Finale Scudetto di volley maschile, Perugia e Civitanova si troveranno nuovamente una di fronte all’altra nell’atto conclusivo che vale un’intera stagione: chi vince si laurea Campione d’Italia, chi perde chiude l’annata a mani vuote. Si preannuncia grande spettacolo al PalaBarton del capoluogo umbro dove i Block Devils non perdono un incontro dei playoff addirittura da ...

F1 - GP Spagna 2019 : come vedere le qualifiche gratis e in chiaro su TV8. Orario e programma della differita : Vi siete persi la diretta tv delle qualifiche del GP Spagna 2019, quinta tappa del Mondiale F1? Non siete riusciti a seguire in tempo reale la battaglia per la pole position? Non avete potuto assistere alla lotta che ha definito la griglia di partenza per la gara di domani? Nessun problema: potrete recuperare grazie alla differita tv che verrà trasmessa gratis e in chiaro su TV8 a partire dalle ore 18.00, senza pagare abbonamenti o canoni ...

Basket - il programma e le date della stagione 2019-2020. Si parte con la Supercoppa Italiana - la Serie A dovrà finire entro il 12 giugno : La Lega Basket Serie A ha comunicato l’approvazione, in sede di assemblea, delle disposizioni per l’ammissione e la permanenza al massimo campionato per la stagione 2019-2020. E’ stata inoltre approvata la pianificazione per le date della ventura annata, che dipenderà in buona parte anche da alcune disposizioni dettate dalla FIBA. La Federazione internazionale, infatti, ha imposto, non solo all’Italia, di terminare tutte ...

Giro d’Italia 2019 : la startlist e gli orari di partenza della cronometro Bologna-Bologna. programma - orari e tv : Si aprirà in grande stile il Giro d’Italia 2019. Il primo a partire nella breve cronometro in quel di Bologna (8 chilometri con arrivo in vetta al San Luca) sarà infatti uno dei favoritissimi in chiave successo di tappa e, soprattutto, conquista della Maglia Rosa finale: Tom Dumoulin. Il trionfatore dell’edizione di due anni fa ha preferito mettersi al sicuro, vista la possibilità di arrivo del maltempo in serata sulla città ...

Uomini e Donne - al trono over lacrime e disperazione : Fredella lascia il programma ma Sperti dubita di lui (e di Gemma) : “Io sono venuto qua tanto tempo fa. Settimana scorsa non sono stato bene: ho pianto tanto, non mi vergogno a dirlo, perché vedo determinate cose che non mi appartengono. Sento parlare di amore in situazioni che non condivido”: queste le parole di Rocco Fredella, cavaliere del “trono over” di Uomini e Donne che aveva in principio dichiarato di voler corteggiare Gemma Galgani. “Io cerco soltanto amore – ha ...