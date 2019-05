Dybala-Juventus - l’annuncio sul futuro : “Ecco la mia scelta” : DYBALA JUVENTUS – Sospiro di sollievo per i tifosi della Juventus: Paulo Dybala, numero 10 bianconero, ai microfoni di ‘Sky Sport’ al margine di un evento Adidas, ha confermato di voler continuare a giocare a Torino anche in vista della prossima stagione, allontanando così le voci di mercato che lo vedrebbero partire nella prossima estate. Dybala Juventus, […] More

Juventus - Dybala : 'Voglio restare a Torino' : Questo pomeriggio, Paulo Dybala e Rodrigo Bentancur erano a Milano per prendere parte ad un evento che si è tenuto all'Adidas Store. Ad attendere i due campioni bianconeri c'erano migliaia di tifosi che li hanno acclamati con grande affetto. Il numero 10 juventino ha anche incontrato i giornalisti presenti all'evento e ha parlato di diversi argomenti. In particolare Dybala ha svelato che la sua intenzione è quella di restare alla Juve, e ha così ...

Juventus - Dybala giura amore ai colori bianconeri : “voglio continuare a giocare qui”. E sul nuovo allenatore… : L’attaccante argentino ha ammesso di voler rimanere alla Juventus, spegnendo le voci di un suo presunto addio Paulo Dybala non ha nessuna intenzione di lasciare la Juventus, l’attaccante argentino lo ha ribadito nel corso di questo pomeriggio ai microfoni di Sky Sport, durante l’incontro con i tifosi bianconeri presso l’Adidas Store. Massimo Paolone/LaPresse Interrogato sul suo futuro, la Joya ha ammesso: “le ...

Juventus - Dybala : “Io voglio restare - ma dipende anche dalla società” : Dato da molti per possibile partente già da questa stagione, la meno brillante da quando è alla Juve. L’arrivo di Ronaldo avrebbe dovuto avvantaggiarlo, pare invece lo abbia oscurato, con l’arretramento della posizione da parte di Allegri e un girone di ritorno in cui gli è stato preferito Bernardeschi. Ma l’arrivo di un nuovo tecnico potrebbe aprire altri scenari a Paulo Dybala, che ha parlato ai microfoni di Sky a ...

Juventus-Atalanta - le formazioni ufficiali : c’è Dybala : Si gioca un’importantissima sfida della 37^ e penultima giornata di Serie A. La Juventus, già campione d’Italia, potrebbe essere arbitro della corsa Champions. Atalanta che vuole ottenere almeno un punto per restare padrona del suo destino all’ultima giornata. Le formazioni ufficiali scelte da Allegri e Gasperini. Juventus-Atalanta formazioni ufficiali Juventus (4-3-3): Szczesny; Cancelo, Bonucci, Barzagli, Alex Sandro; ...

Juventus - Dybala saluta Allegri : “mi hai insegnato a vincere” [FOTO] : E’ arrivata l’ufficialità, Massimiliano Allegri non sarà l’allenatore della Juventus nella prossima stagione, nella giornata di oggi conferenza stampa con Andrea Agnelli. Il rapporto con Allegri non è stato idilliaco ma anche Paulo Dybala ha deciso di salutare con affetto l’allenatore “Grazie mister per questi magnifici 4 anni dove mi hai insegnato soprattutto a vincere! – scrive l’attaccante ...

Juventus - il fratello di Dybala : 'Ci sono molte possibilità che Paulo vada via' : Questi sono giorni molto caldi in casa Juventus. Infatti, ieri si è consumata la separazione tra i bianconeri e Massimiliano Allegri e adesso si aspetta di capire chi sarà il tecnico della prossima stagione. Una volta che la Juve comunicherà chi sarà il sostituto dell'allenatore livornese si potranno anche capire le strategie di mercato dei Campioni d'Italia. Uno dei nomi che in questi giorni è stato dato in uscita dal club bianconero è quello ...

Due offerte per Dybala : Juventus pronta a cedere - addio ad un passo : Dybala ha fatto capire tramite il proprio agente di voler lasciare la Juventus a fine stagione, la Juventus ha due offerte sul tavolo Le parole dell’agente di Dybala sono state inequivocabili, la Joya sembra voler cambiare aria dopo essere stato oscurato da Cristiano Ronaldo nell’ultima stagione. L’argentino non decolla e vuole provare a rilanciarsi andando a cercare nuovi stimoli in un altro club, magari sentendosi più ...

Juventus - da Dybala a Cancelo : ecco cosa cambia senza Allegri : Juventus – L’addio alla Juventus di Massimiliano Allegri potrebbe sconvolgere e cambiare completamente le carte in tavola del calciomercato Juventus. La partenza del tecnico toscano potrebbe infatti fare in modo che alcuni giocatori che parevano in procinto di lasciare la Juventus possano invece restare in bianconero. In primis Joao Cancelo e Paulo Dybala. Il rapporto tra l’allenatore livornese e i due calciatori era […] ...

Juventus - Dybala potrebbe essere una pedina di scambio sul mercato : Mercoledì 15 maggio, secondo gli addetti ai lavori, sarebbe stato il giorno dedicato all'incontro fra il presidente della Juventus Andrea Agnelli e il tecnico bianconero Massimiliano Allegri, dove si sarebbe dovuto definire il futuro della panchina bianconera. Il confronto è stato rimandato, quindi i tifosi bianconeri dovranno attendere ancora un po' prima di sapere chi guiderà la Juventus la prossima stagione. Indipendentemente dalla permanenza ...

Juventus - scoppia il caso Dybala - il fratello annuncia : “Molti giocatori non sono a loro agio alla Juve” : Juventus, scoppia il caso Dybala, il fratello annuncia: scoppia il caso Paulo Dybala in casa Juventus, dove i malumori erano già evidenti da alcuni mesi. L’ attaccante argentino è reduce da una delle sue peggiori stagioni da quando si è trasferito all’ ombra della Mole. C’ è da dire che Dybala ha anche giocato in una nuova posizione, dove evidentemente non si trova a suo agio. A conferma adesso arrivano anche le parole di ...

Juventus - cessione Dybala più vicina! Il fratello : “Non è felice - ma non è l’unico” : cessione Dybala- La Juventus trema. Futuro di Dybala ancora tutto da scrivere. Una stagione piuttosto in chiaroscuro, arricchita solamente da pochissimi gol e da un ruolo non proprio cucitogli addosso. Gustavo Dybala, fratello dell’attaccante argentino, è esploso ai microfoni di “Radio Impacto Cordoba”: “Paulo non è felice, ha bisogno di cambiamento. C’è la possibilità che […] L'articolo Juventus, cessione ...

Capolinea Dybala - il fratello tuona dall’Argentina : “lascerà la Juventus insieme ad altri. Ronaldo? I problemi sono in campo” : Il fratello della Joya ha attaccato duramente l’ambiente bianconero, sottolineando come Paulo non si trovi più a suo agio a Torino L’avventura di Paulo Dybala con la maglia della Juventus potrebbe essere arrivata al Capolinea, la Joya infatti medita di lasciare l’Italia e l’addio di Griezmann dall’Atletico Madrid potrebbe spingerlo verso la Spagna. MONTEFORTE / AFP Un trasferimento che avrebbe già il ...