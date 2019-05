Come si vota alle Regionali in Piemonte e alle Comunali

huffingtonpost

(Di venerdì 24 maggio 2019) Domenica 26 maggio è giorno di Election Day: si voterà per le Europee ma anche per eleggere oltre 3.800 sindaci e il presidente della Regione.Per il rinnovo del Consiglio regionale in, sono chiamatiurne in 3.621.796, di cui 1.752.600 uomini e 1.869.196 donne. Per il rinnovo di sindaci e Consiglidovranno andare are 16.108.752 elettori (7.850.887 uomini e 8.257.865 donne). Sono 5 Comuni capoluogo di Regione al voto: Firenze, Bari, Perugia, Potenza, Campobasso. I Comuni capoluogo di provincia chiamati al rinnovo sono 20: Ascoli Piceno, Avellino, Bergamo, Biella, Cremona, Ferrara, Foggia, Forlì, Lecce, Livorno, Modena, Pavia, Pesaro, Pescara, Prato, Reggio nell’Emilia, Rovigo, Verbania, Vercelli, Vibo Valentia.Infine, nella XXVIII Circoscrizione Trentino-Alto Adige, collegio uninominale n. 4 (TN) e n. 6 (Pergine ...

