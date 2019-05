Cocktail glaciale per Tritone | satellite naturale di Nettuno

meteoweb.eu

(Di venerdì 24 maggio 2019) È il ‘peso massimo’ nella famiglia di satelliti naturali died è noto per orbitare intorno al pianeta con un moto retrogrado, caratteristica che ha fatto ipotizzare una sua provenienza dalla Fascia di Kuiper: si tratta di, che si è guadagnato la ribalta per la presenza di una singolare combinazione tra monossido di carbonio (Co) e azoto (N2) sotto forma di ghiaccio. Gli astronomi – riporta Global Science – hanno individuato questo mix utilizzando il telescopio Gemini South in Cile e in particolare il suo spettrografo Igrins (Immersion Grating Infrared Spectrometer); la campagna di osservazioni è stata condotta da un team internazionale di ricercatori, coordinato dalla Northern Arizona University, e i risultati saranno pubblicati su Astronomical Journal. Il gruppo di lavoro ha notato l’inusuale accoppiamento dei due gas tramite una specifica lunghezza d’onda ...

