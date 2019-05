Al via le riprese di Ciro l’Immortale a San Giorgio a Cremano | Marco d’Amore sul set del

optimaitalia

(Di venerdì 24 maggio 2019) L'estate ci divide dalla fine di quest'anno e dall'arrivo dil'Immortale al cinema ma i fan di Gomorra possono consolarsi con le prime novità che arrivano dal set del film spin off dell'amata serie Sky. Proprio il finale della quarta stagione della serie ci ha regalato il primo teaser promozionale del film con protagonistad'Amore e questo è bastato per mandare in tilt il pubblico. Alcuni hanno pensato che quella fosse la conferma chefosse vivo, altri invece hanno capito che si trattava del lancio del film a lui dedicato ma poi il silenzio è calato sulla questione, almeno fino ad oggi.Secondo quanto riporta ilroma.net sembra che siano ufficialmente iniziate ledil'Immortale a Sancond'Amore ma non ci sono altri dettagli a riguardo. L'unica cosa certa è che quello che in un primo momento era stato annunciato come un prequel di ...

hSeo4WTt1hy2qxA : RT @piodem: YI DAI YI LU - ???? LA (FERRO) VIA DELLA SETA ----- Sky Tg24, Sky Atlantic, Domenica 9 dicembre, ore 21:15 Eh già...eccoci q… - infoitcultura : Totti, al via le riprese del docu-film sotto gli occhi dei curiosi - anna_annie12 : Roma, Totti dà il via alle riprese del documentario sulla sua vita -