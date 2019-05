24 maggio | fanti e fiumi

termometropolitico

(Di venerdì 24 maggio 2019) 24In Italia non si può dire “24” senza che nel cervello rimbombi la frase “l’Esercito marciava per raggiunger la frontiera”. Un veneto quando costeggia il Piave canta “Il Piave mormorò” a memoria e aumenta la velocità quando vede che la strada sta per svoltare pur di riuscire a cantarlo tutto. È l’anniversario della nostra entrata in quella carneficina che fu la Grande Guerra. È anche l’inno che ne ricorda la vittoria; la pelle d’oca arriva con “non passa lo straniero”, ed è straordinario come suoni imparentato con l’inno di Mameli. Hanno entrambi quell’epica scanzonata che racconta un popolo di eroi gigioni e paraculi coraggiosi, che detestano il machismo e adorano la pernacchia. Del resto l’ha scritta un napoletano col mandolino. La seconda guerra mondiale ci ha divisi come mai nella Storia. È una ferita ancora aperta, alcuni anziani che l’hanno ...

