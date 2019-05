Xiaomi pronta con un nuovo Mi Store nel Sud Italia | ecco vantaggi e iniziative

I sensori d’impronte in-display sono realtà anche per gli LCD - mentre Xiaomi è pronta con lo Snapdragon 730 : I sensori di impronte digitali integrati nel display arrivano anche sui pannelli LCD. Nel frattempo il Managing Director di Xiaomi India ha annunciato l'arrivo a breve di un nuovo smartphone con SoC Qualcomm Snapdragon 730. L'articolo I sensori d’impronte in-display sono realtà anche per gli LCD, mentre Xiaomi è pronta con lo Snapdragon 730 proviene da TuttoAndroid.

Xiaomi è pronta a lanciare Redmi 7 - Redmi 7A e Redmi Y3 in India : Dopo averlo presentato il mese scorso in Cina insieme a Redmi Note 7 Pro, e averlo commercializzato in Italia a partire da ieri, Xiaomi si appresta a lanciare Redmi 7 anche in India. Il nuovo entry level del brand cinese, diventato indipendente da Xiaomi a partire dallo scorso gennaio, sarà affiancato, secondo quanto riportano le […] L'articolo Xiaomi è pronta a lanciare Redmi 7, Redmi 7A e Redmi Y3 in India proviene da TuttoAndroid.